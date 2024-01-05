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Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Kolay Lokma mısın?

Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Kolay Lokma mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.01.2024 - 17:32

Sen kolay lokma mısın yoksa zor mu?

Haydi testeee!

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1. Sana çiçek alınması seni etkiler mi?

2. Her gün seni seviyorum denilmesi seni etkiler mi?

3. Son lokmayı sana vermesi seni etkiler mi?

4. Arabaya binerken kapını açması seni etkiler mi?

5. Özel günler harici sana hediye alması seni etkiler mi?

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6. Herkesin ona saygı duyması seni etkiler mi?

7. Arkadaşlarına karşı fazla düşünceli olması seni etkiler mi?

8. Hayatını sadece sana göre planlaması seni etkiler mi?

9. Duygularını çok fazla dışarı yansıtması seni etkiler mi?

10. Son olarak planları daha çok onun yapması seni etkiler mi?

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Sen kolay lokmasın!

Ah, sen sevgiye ve ilgiye doyumsuz bir biçimde açsın. En ufak bir centilmenlik hareketi bile kalbinde büyük bir etki yaratabiliyor. Bunun nedeni belki de bugüne dek gerçek aşkın ne olduğunu tam anlamıyla tatmamış olman. Bir kez sana gösterilen sevgiye alıştığın zaman, onu kaybetmekten duyduğun korku tüm benliğini sarıyor. Aşka çabucak kapılan bir yapın var. Bir insanın gözlerine bakıp ona hızla güvenebilirsin. Bu durum, ne yazık ki, sana zaman zaman yanılgılar ve kalp ağrıları yaşatabiliyor. Ancak unutma, sen belki kolay lokma olabilirsin, ama aynı zamanda insanların hayatında derin izler bırakabilecek bir etkiye de sahipsin. Her ne kadar bazen yanılsan da, bu senin sevgi dolu kalbinin ve insanlara hızla güvenme yeteneğinin bir sonucu. Bu, aslında senin ne kadar özel ve etkileyici bir kişi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, evet, sen belki kolay lokma olabilirsin ama aynı zamanda insanlar üzerinde unutulmaz izler bırakabilen birisin.

Sen kolay lokma değilsin!

Senin gibi biri için 'kolay lokma' tabiri asla geçerli olamazdı. Çünkü sen, hayatın karmaşık yollarında defalarca yürümüş bir gezgin gibisin. Her hareketin, her adımın anlamını ve sonucunu önceden tahmin edebilirsin. İnsanları okuyabilme yeteneğin, bir insan sarrafı olmana yardımcı olmuş. Bu yüzden kimse seni kolaylıkla kandıramaz, senin kalbini kazanmak için gerçekten büyük çabalar sarf etmek gerekir. Hayatında zoru seçmekten hiç çekinmemişsin. Belki de bu yüzden kolay elde edilen şeylere karşı bir ilgisizlik hissediyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kolay elde edilen şeyler çabucak sıkılmanıza neden olur. Bu yüzden belki de zor olmayı seçmişsin. Ne güzel sözlere, ne de pahalı hediyelere kanabilirsin. Çünkü senin kalbini kazanmak bir maraton kadar uzun ve zorlu bir süreçtir. Ve bu sadece seni elde etmek için geçerli değil, aynı zamanda seni elde ettikten sonra da seni elinde tutmak hiç kolay değil. Seninle birlikte olmak, her gün yeni bir maceraya atılmak demektir. Seninle birlikte olmak, her gün yeni bir sınavı geçmek demektir. Ve bu sınavları geçen kişi, senin kalbini hak eder.

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