Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Kolay Lokma mısın?

Senin gibi biri için 'kolay lokma' tabiri asla geçerli olamazdı. Çünkü sen, hayatın karmaşık yollarında defalarca yürümüş bir gezgin gibisin. Her hareketin, her adımın anlamını ve sonucunu önceden tahmin edebilirsin. İnsanları okuyabilme yeteneğin, bir insan sarrafı olmana yardımcı olmuş. Bu yüzden kimse seni kolaylıkla kandıramaz, senin kalbini kazanmak için gerçekten büyük çabalar sarf etmek gerekir. Hayatında zoru seçmekten hiç çekinmemişsin. Belki de bu yüzden kolay elde edilen şeylere karşı bir ilgisizlik hissediyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kolay elde edilen şeyler çabucak sıkılmanıza neden olur. Bu yüzden belki de zor olmayı seçmişsin. Ne güzel sözlere, ne de pahalı hediyelere kanabilirsin. Çünkü senin kalbini kazanmak bir maraton kadar uzun ve zorlu bir süreçtir. Ve bu sadece seni elde etmek için geçerli değil, aynı zamanda seni elde ettikten sonra da seni elinde tutmak hiç kolay değil. Seninle birlikte olmak, her gün yeni bir maceraya atılmak demektir. Seninle birlikte olmak, her gün yeni bir sınavı geçmek demektir. Ve bu sınavları geçen kişi, senin kalbini hak eder.