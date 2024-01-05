Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Kolay Lokma mısın?
Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Kolay Lokma mısın?
Sen kolay lokma mısın yoksa zor mu?
Haydi testeee!
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1. Sana çiçek alınması seni etkiler mi?
2. Her gün seni seviyorum denilmesi seni etkiler mi?
3. Son lokmayı sana vermesi seni etkiler mi?
4. Arabaya binerken kapını açması seni etkiler mi?
5. Özel günler harici sana hediye alması seni etkiler mi?
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6. Herkesin ona saygı duyması seni etkiler mi?
7. Arkadaşlarına karşı fazla düşünceli olması seni etkiler mi?
8. Hayatını sadece sana göre planlaması seni etkiler mi?
9. Duygularını çok fazla dışarı yansıtması seni etkiler mi?
10. Son olarak planları daha çok onun yapması seni etkiler mi?
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Sen kolay lokmasın!
Sen kolay lokma değilsin!
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