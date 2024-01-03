10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Sen Yalnız mısın?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Sen Yalnız mısın?
10 soruluk psikoloji testine göre sen yalnız mısın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım genellikle düşündüğün şeyler sana ne hissettiriyor?
4. Bize bir görsel seçer misin?
5. Sence hayatında çok büyük eksiklikler var mı?
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6. Karşındaki biri sana bir şeyler anlatırken, konudan kopup kendi düşüncelerine dalıyor musun?
7. Çok için sıkıldığında kendini nerede buluyorsun?
8. Peki bunlardan hangisinden korkuyorsun?
9. Seç birini!
10. Son olarak hayatından memnun musun?
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Sen yalnız birisin!
Sen yalnız değilsin!
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