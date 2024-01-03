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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Sen Yalnız mısın?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Sen Yalnız mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
03.01.2024 - 15:05

10 soruluk psikoloji testine göre sen yalnız mısın?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım genellikle düşündüğün şeyler sana ne hissettiriyor?

3. Söyle bakalım genellikle düşündüğün şeyler sana ne hissettiriyor?

4. Bize bir görsel seçer misin?

5. Sence hayatında çok büyük eksiklikler var mı?

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6. Karşındaki biri sana bir şeyler anlatırken, konudan kopup kendi düşüncelerine dalıyor musun?

7. Çok için sıkıldığında kendini nerede buluyorsun?

7. Çok için sıkıldığında kendini nerede buluyorsun?

8. Peki bunlardan hangisinden korkuyorsun?

8. Peki bunlardan hangisinden korkuyorsun?

9. Seç birini!

10. Son olarak hayatından memnun musun?

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Sen yalnız birisin!

Sen yalnız birisin! Kendini o kadar çok soyutladın ki, etrafındaki insanlarla aranda bir uçurum oluştu. Onlar seni anlamaya çalışırken, sen onlardan daha da uzaklaştın. Bu yalnızlık, hayatının büyük bir parçası haline geldi, sanki bir tiyatro sahnesinde tek başına oynayan bir oyuncusun. Bu yalnızlıkla savaşmak istiyorsun, bir çıkış yolu arıyorsun, ama bu labirentten çıkış yok gibi görünüyor. Çünkü bu yalnızlık, hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Bu, senin hayatının bir parçası, senin hikayenin bir parçası. Bu yalnızlıkla yaşamayı öğrendin, belki de bu senin kaderin. Etrafında ne kadar çok insan olursa olsun, senin gerçekten anlayan ve seni dinleyen kişilere ihtiyacın var. Sanki bir film setinde, senaryoyu okuyan ama senin hikayeni gerçekten anlamayan bir sürü insan var. Senin hikayeni anlayacak, seni dinleyecek ve seninle birlikte olacak gerçek dostlara ihtiyacın var. Bu, senin hayatının bir parçası, senin hikayenin bir parçası. Bu yalnızlıkla yaşamayı öğrendin, belki de bu senin kaderin.

Sen yalnız değilsin!

Bir yıldız kadar parlak, bir deniz kadar derin ve bir orman kadar gizemli olan sen, aslında hiç de yalnız değilsin. Evet, belki bazen kendi dünyanda, kendi düşüncelerinde kayboluyorsun ve kendini yalnız hissediyorsun. Ancak unutma ki, senin etrafında seni seven, senin için çabalayan birçok insan var. Bir bakış açısıyla, belki de bu yalnızlık hissi, kendini soyutlama çabasıdır. Kendini koruma içgüdüsü belki de seni, hayatındaki insanları itmen ve onların iyi niyetlerini geri çevirmen yönünde yönlendiriyor. Ancak bu durum, senin yalnız olduğun anlamına gelmez. Sadece biraz daha fazla bakış açısı gerektirir. Hayatında olan insanların çabalarını görmek ve onlara biraz daha değer vermek, belki de bu yalnızlık hissini bir nebze olsun hafifletebilir. Onlara biraz daha fırsat vermek, belki de sana, aslında ne kadar kalabalık olduğunu gösterebilir. Yani, kendine biraz daha zaman tanı, etrafına biraz daha dikkatli bak. Kim bilir belki de bu yalnızlık hissi, aslında bir dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. Ve unutma, sen yalnız değilsin. Seninle birlikte, senin için çabalayan, senin mutluluğunu düşünen birçok insan var. Kendini yalnız hissetmek yerine, bu kalabalığı hissetmeye ne dersin?

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