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Bu Testi Manipüle Olmadan Bitirebilecek misin?

Bu Testi Manipüle Olmadan Bitirebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.01.2024 - 12:01

Bakalım bu test manipüle olmadan bitirebilecek misin?

Haydi testeee

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Sevgilin kendi bilgili olduğu konuları çok fazla anlatıyor ve senin eksik yönünü de yüzüne vuruyor ne yaparsın?

Sevgilin senin için bir şey yaparken senden bir takdir bekledi. Sen uzun süre takdir etmeyince bundan dolayı kavga ettiniz. Ne yaparsın?

Sevgilinin sevmediği bir arkadaşı var ve sevgilinde bu arkadaşı ile sık sık görüşüyor. Senin rahatsızlığını bildiği için görüşmeden önce seninle ufak tartışmalar yaşıyor. Bu durumda ne yaparsın?

Sevgilin, sende beğenmediği bir özelliğini şaka yollu olarak sürekli, her ortamda söylüyor. Ne yaparsın?

Sevgili seni aldattı. Sonra affetmen için ağlarayak sana yalvarmadı. Afferder misin?

Sevgilin senin hayallerini, isteklerini küçümserse ne yaparsın?

Sevgilinin çok sık sana hediye alması, iltifat etmesi, özür dilemesi veya minnettar olması seni rahatsız eder mi?

Son olarak yaşadığını bir tartışmada, sevgilinin seninle konuşmaması ve seni görmezden gelmesi durumda ne yaparsın?

Sen bu testin sonunu göremedin çünkü manipüle edildin!

Maalesef! Sen bu testin sonunu göremedin. Evet, sen kolay manipüle olan birisin. Sen o kişiye aşıksan artık onun dediği her şey senin için doğru demektir. Çünkü ona bir kere aşıksın... Çok fazla güvendiğin ve seni çok yakından tanıyan o kişi senin hayatında demektir. Duygularını baskılayabilir ve senin kendini sorgulamana neden olabilir. Sen kolay manipüle olan birisin.

Tebriklerrrr!!! Sen kolay kolay manipüle edilemezsin.

Tebriklerrrrr!! Bu testin sonunu görebildin. Senin gözünden kolay kolay hiçbir şey kaçmaz. Seni kandırmak asla kolay değil. Ne kadar aşık da olsan gerçekleri net bir şekilde görebilirsin. Hiçbir şey için kendini kötü ve sorumlu hissetmezsin.

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