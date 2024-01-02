Bu Testi Manipüle Olmadan Bitirebilecek misin?

Maalesef! Sen bu testin sonunu göremedin. Evet, sen kolay manipüle olan birisin. Sen o kişiye aşıksan artık onun dediği her şey senin için doğru demektir. Çünkü ona bir kere aşıksın... Çok fazla güvendiğin ve seni çok yakından tanıyan o kişi senin hayatında demektir. Duygularını baskılayabilir ve senin kendini sorgulamana neden olabilir. Sen kolay manipüle olan birisin.