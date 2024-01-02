Bu Testi Manipüle Olmadan Bitirebilecek misin?
Bu Testi Manipüle Olmadan Bitirebilecek misin?
Bakalım bu test manipüle olmadan bitirebilecek misin?
Haydi testeee
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Sevgilin kendi bilgili olduğu konuları çok fazla anlatıyor ve senin eksik yönünü de yüzüne vuruyor ne yaparsın?
Sevgilin senin için bir şey yaparken senden bir takdir bekledi. Sen uzun süre takdir etmeyince bundan dolayı kavga ettiniz. Ne yaparsın?
Sevgilinin sevmediği bir arkadaşı var ve sevgilinde bu arkadaşı ile sık sık görüşüyor. Senin rahatsızlığını bildiği için görüşmeden önce seninle ufak tartışmalar yaşıyor. Bu durumda ne yaparsın?
Sevgilin, sende beğenmediği bir özelliğini şaka yollu olarak sürekli, her ortamda söylüyor. Ne yaparsın?
Sevgili seni aldattı. Sonra affetmen için ağlarayak sana yalvarmadı. Afferder misin?
Sevgilin senin hayallerini, isteklerini küçümserse ne yaparsın?
Sevgilinin çok sık sana hediye alması, iltifat etmesi, özür dilemesi veya minnettar olması seni rahatsız eder mi?
Son olarak yaşadığını bir tartışmada, sevgilinin seninle konuşmaması ve seni görmezden gelmesi durumda ne yaparsın?
Sen bu testin sonunu göremedin çünkü manipüle edildin!
Tebriklerrrr!!! Sen kolay kolay manipüle edilemezsin.
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