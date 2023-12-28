Kişilik Testi: Sevgiye Aç mısın?
Kişilik Testi: Sevgiye Aç mısın?
Gösterilmeyen sevgi gerçekten sevgi midir? Sen sevgiye aç mısın?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen sevgini nasıl gösterirsin?
4. Hangi duygu sana daha iyi hissettirir?
5. Çok sevdiğin biri, zamanla senden uzaklaşırsa ne yaparsın?
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6. En son ilişkinde bunlardan hangisine sahiptin?
7. Seç birini!
8. İlişkilerinin bitme nedeni genel olarak ne?
9. Son olarak çok aşık olduğun kişi seni aldatırsa onu tekrar affetme şansın kaç?
Sen sevgiye aç birisin!
Sen sevgiye aç değilsin!
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