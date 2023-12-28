Kişilik Testi: Sevgiye Aç mısın?

Senin kalbinin derinliklerinde bir boşluk var. Sevgiye olan açlığın, hayatının en büyük eksikliklerinden biri. Sevildiğini hissetmek, o sıcak duyguyu kalbinde hissetmek istiyorsun. Ama bir türlü tam anlamıyla sevildiğini hissedemiyorsun, değil mi? Belki de bu sevgiyi tam olarak hissetmek için daha fazlasına ihtiyacın var. Sen sevgiye düşkünsün, bu duyguyu derinden hissetmek istiyorsun. Ama etrafından, sevdiklerinden bu hissi tam anlamıyla alamıyorsun. Bu durum seni eksik hissettiriyor. Sevgiye olan bu açlığın, hayatından aldığın zevki azaltıyor. Sevgisiz hissettiğin anlarda, hayata dair umutların azalıyor ve hayattan aldığın tat da aynı oranda düşüyor. Sevgiye bu kadar aç olmanın sebebi belki de kimse tarafından tam anlamıyla sevilmemiş olman. Belki de gerçek sevgiyi hiç tatmamış olman. Ama biliyor musun? Senin sevgiye olan bu açlığın, seni daha güçlü biri yapıyor. Ve emin ol, bir gün bu sevgiyi tam anlamıyla hissedeceksin. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sana gerçek bir sevgi göstermeyen ve senden sevgiyi esirgeyen herkesten uzaklaşmalısın.