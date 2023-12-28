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Kişilik Testi: Sevgiye Aç mısın?

Kişilik Testi: Sevgiye Aç mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.12.2023 - 09:01

Gösterilmeyen sevgi gerçekten sevgi midir? Sen sevgiye aç mısın?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen sevgini nasıl gösterirsin?

3. Söyle bakalım sen sevgini nasıl gösterirsin?

4. Hangi duygu sana daha iyi hissettirir?

5. Çok sevdiğin biri, zamanla senden uzaklaşırsa ne yaparsın?

5. Çok sevdiğin biri, zamanla senden uzaklaşırsa ne yaparsın?
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6. En son ilişkinde bunlardan hangisine sahiptin?

6. En son ilişkinde bunlardan hangisine sahiptin?

7. Seç birini!

8. İlişkilerinin bitme nedeni genel olarak ne?

8. İlişkilerinin bitme nedeni genel olarak ne?

9. Son olarak çok aşık olduğun kişi seni aldatırsa onu tekrar affetme şansın kaç?

Sen sevgiye aç birisin!

Senin kalbinin derinliklerinde bir boşluk var. Sevgiye olan açlığın, hayatının en büyük eksikliklerinden biri. Sevildiğini hissetmek, o sıcak duyguyu kalbinde hissetmek istiyorsun. Ama bir türlü tam anlamıyla sevildiğini hissedemiyorsun, değil mi? Belki de bu sevgiyi tam olarak hissetmek için daha fazlasına ihtiyacın var. Sen sevgiye düşkünsün, bu duyguyu derinden hissetmek istiyorsun. Ama etrafından, sevdiklerinden bu hissi tam anlamıyla alamıyorsun. Bu durum seni eksik hissettiriyor. Sevgiye olan bu açlığın, hayatından aldığın zevki azaltıyor. Sevgisiz hissettiğin anlarda, hayata dair umutların azalıyor ve hayattan aldığın tat da aynı oranda düşüyor. Sevgiye bu kadar aç olmanın sebebi belki de kimse tarafından tam anlamıyla sevilmemiş olman. Belki de gerçek sevgiyi hiç tatmamış olman. Ama biliyor musun? Senin sevgiye olan bu açlığın, seni daha güçlü biri yapıyor. Ve emin ol, bir gün bu sevgiyi tam anlamıyla hissedeceksin. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sana gerçek bir sevgi göstermeyen ve senden sevgiyi esirgeyen herkesten uzaklaşmalısın.

Sen sevgiye aç değilsin!

Sen, sevgiye daima doymuş birisin. Hayatının her anında sevgiye maruz kalmış, sevdiklerine karşı sunduğun sevginin karşılığını da eksiksiz bir şekilde almışsın. Senin için sevgi, sadece bir duygu olmanın ötesinde, yaşam tarzın olmuş. İçinde bulunduğun bu sevgi dolu atmosfer, sana yetmiş. Kimseyi kontrol altına alma, onları sahiplenme gibi bir ihtiyacın hiç olmamış. Çünkü sen, hayatına giren herkesi birer amaç olarak görüyorsun, onlara karşı bir sorumluluk hissediyorsun. Sevgi gördüğün herkes, senin için birer güvenli liman olmuş. Sen, sevgiye açlık çekmiş biri değilsin, çünkü etrafındaki herkesin sana sunduğu sevgi, seni doyurmuş. Bu duygusal bolluk, sana kendine olan güvenini artırmış, etrafındaki insanlara karşı güvenini pekiştirmiş. Bu sevgi dolu dünyada, kendini güvende hissediyorsun. Sevgi, senin için bir yaşam biçimi olmuş ve bu yaşam biçimi, seni her zaman mutlu etmiş. Sen sevgini göstermekten korkmuyorsun böylelikle insanların da sana kolaylıkla sevgi gösterebilmesini sağlıyorsun.

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