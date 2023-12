Bir an gelmiş, kalbine dokunan biri olmuş. Gözlerine baktığın anda tüm evrenin sana onu işaret ettiğini hissetmişsin. O, senin ruh eşin olmuş. Ancak, bir süre sonra, belki de hayatın acımasız gerçekleri yüzünden, onu elinden kaçırmışsın. Belki de bir hata yapmışsın, belki de zamanlamalarınız uyuşmamış. Ne olursa olsun, geride bıraktığın o kişi, senin ruh eşin. Onunla geçirdiğin her an, kalbinde derin izler bırakmış. Onunla paylaştığın her gülüş, her bakış, hala hafızanda taze. Her ne kadar ondan vazgeçmiş, belki de kendi korunma mekanizman olarak onunla arana mesafe koymuş olsan da, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde biliyorsun; sizin birbirinizden başka yolunuz yok. İçindeki o ses, onunla yeniden bir araya gelmeniz gerektiğini fısıldıyor. Ruh eşinle olan bağın, ne kadar inkar etsen de, hala orada, hala güçlü. Evet, belki şu an ayrı yollardasınız. Ancak, ruh eşinle olan bağın, her ne kadar zorluklarla karşılaşsa da, her zaman orada olacak. Çünkü ruh eşin, senin kaderin. Ve kader, kaçılsa bile, sonunda sizi bir araya getirecek olan güçtür.