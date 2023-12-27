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10 Soruluk Teste Göre Psikolojinin Neye İhtiyacı Var?

10 Soruluk Teste Göre Psikolojinin Neye İhtiyacı Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.12.2023 - 13:01

10 soruluk testle senin psikolojinin neye ihtiyacı var ortaya çıkarıyoruz!

Haydi testeee

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1. Öncelikli cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Öncelikle nasıl hissediyorsun?

3. Öncelikle nasıl hissediyorsun?

4. Eksik hissettiğin bir yanın var mı?

5. Hayatında sadece bir rengi kullancak olsaydın, bu ne renk olurdu?

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6. Peki etrafındaki insanların sana nasıl davranması seni sıkar?

7. En son ne zaman ağladın?

8. Tek bir kişi hayatında olacak bu kim olsun isterdin?

8. Tek bir kişi hayatında olacak bu kim olsun isterdin?

9. Bazen hiçbir şey yapmamak sana nasıl hissettiriyor?

9. Bazen hiçbir şey yapmamak sana nasıl hissettiriyor?

10. Son olarak seç birini!

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Senin psikolojinin bir yere ait olmaya ihtiyacı var!

Bir yere ait olma hissi, insanın psikolojik yapısının en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu, bir nevi ruhun evini bulma arayışıdır. Ait olmadığını hissettiğin anlar, aslında içinde bulunduğun bir çeşit sahipsizlik durumudur. Bu durum, bir gemi gibi dalgalı denizlerde sürüklenmek gibidir ve bu, psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kendini kimsesiz ve yalnız hissetmek, ruh halini ve genel yaşam kaliteni düşürür. Bu durum, iç dünyanın bir çeşit boşlukta kaybolmuş gibi hissetmesine neden olur. Ancak, bu durumu aşmanın yolu, kendine ait bir 'güvenli alan' bulmaktan geçer. Bir 'güvenli alan', kendini güvende, rahat ve mutlu hissettiğin bir ortamı ifade eder. Bu alan, belki bir hobi olabilir, belki bir dost meclisi, belki de kendi iç dünyan... Kendini serbest bırakabildiğin, kendin olabildiğin bir yer... İşte psikolojik sağlığın için bu tür bir alan bulmak, hayati bir öneme sahiptir. Çünkü psikolojin, kendini serbest bırakabildiği ve rahatça nefes alabildiği bir ortamda en sağlıklı haliyle var olabilir.

Senin psikolojinin iyi şeyleri hissetmeye ihtiyacı var!

Hayatın bazen zorlu ve karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Senin de hayatında bazen bulutlu hava ağır basıyor, tıpkı bir kış sabahı gibi. Duyguların, ağırlıklı olarak, biraz kasvetli ve bu da seni daha da içine kapanık biri yapıyor. Ancak unutma ki, her kışın ardından bir bahar gelir. Psikolojinin, tıpkı bir çiçeğin güneşe ihtiyacı olduğu gibi, olumlu duygulara ihtiyacı var. Sevgi, umut, neşe... İyi olan her şeyi hissetmeye başladığında, tıpkı baharın gelişiyle doğanın canlandığı gibi, psikolojik durumunun da canlandığını göreceksin. Sevilmeye, sevmeye, umut etmeye başla... İşte o zaman ruh halin değişecek ve hayata daha olumlu bir bakış açısıyla bakmaya başlayacaksın. Biraz daha fazla güneş ışığına, biraz daha fazla sevgiye, biraz daha fazla umuda ihtiyacın var. Bu olumlu duyguları hayatına dahil ettiğinde, tıpkı karanlık bir odanın aydınlanması gibi, psikolojik durumun da aydınlanacak. Hayatın karanlık yanı belki ağır basıyor olabilir, ama unutma ki, her karanlık gecenin ardından bir sabah vardır ve her sabah yeni bir umut getirir.

Senin psikolojinin sevgiye ve şefkate ihtiyacı var!

Hayatın hızlı akışı içinde, ruhunun en derin köşelerinde bir özlemle yanıp tutuştuğunu hissediyor musun? Kendi iç dünyanda, belki de farkında bile olmadan, özlem duyduğun iki kıymetli duygu var: Sevgi ve şefkat. Bu duygular, psikolojik sağlığın için hayati öneme sahip ve senin eksik kaldığın noktaları da açığa çıkarıyorlar. Sevilmek ve şefkat görmek, sadece birer duygu değil, aynı zamanda senin içindeki güven duygusunu da besleyen iki önemli faktör. Bu duyguları hissettiğinde, sanki bir boşluk doldurulmuş gibi hissedeceksin. Kendine olan inancın artacak, özgüvenin tavan yapacak ve kendini daha değerli hissedeceksin. Bir düşün, belki de aradığın mutluluk formülü tam da bu duyguların içinde saklı. Belki de sevgi ve şefkat, senin hayatındaki eksik parçaları tamamlayacak anahtarlar. Bu duygularla beslendiğinde, hayata karşı duruşun, kendine bakışın ve hatta insanlarla olan ilişkilerin bile değişecek. Kendini daha güçlü, daha değerli ve daha özgüvenli hissedeceksin. Unutma, sevgi ve şefkat, hayatın en güzel hediyesi ve senin de hakkın.

Senin psikolojinin biraz anlaşılmaya ihtiyacı var!

Biraz karmaşık bir ruh hali içerisinde olduğun aşikar. Bir yandan anlaşılmak isteyen biri, diğer yandan da anlaşılmayan biri olmak seni bir hayli yoruyor. En derinlerinde, insanların seni tam anlamıyla anladığını hissetmek istiyorsun. Ancak bu, her zaman mümkün olmuyor. Birçok insanın tek taraflı bakış açıları ve empati yoksunlukları, senin bu karmaşık ruh halini daha da karmaşıklaştırıyor. Bu durum, hayatını daha da anlaşılmaz bir hale getiriyor ve seni daha da yoruyor. Biraz dinlenmeye, biraz da çözüm yollarını bulmaya ihtiyacın var. Kendi iç dünyanda bir yolculuğa çıkıp, kendi iç sesini dinlemeye ihtiyacın var. Belki de bu, senin karmaşık ruh halini biraz daha anlaşılır kılabilir. Etrafındaki insanların desteğini hissetmek istiyorsun. Bazen bu desteği arıyorsun, bazen de onu hissetmek istiyorsun. Ancak her zaman bu desteği bulamıyorsun. Bu durum seni daha da karmaşık bir hale getiriyor. Ancak unutma, her zaman seni anlayabilecek ve destek olabilecek insanlar vardır. Belki de onları bulmak için biraz daha çaba göstermelisin.

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s.rtc

Senin psikolojinin iyi şeyleri hissetmeye ihtiyacı var! Tamam 😒

ömer

Sena 8 nasıl bir ahiret sorusu çözmüyorum amk 😅😅

Nurcan Güneri

Senin psikolojinin bir yere ait olmaya ihtiyacı var!