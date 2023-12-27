10 Soruluk Teste Göre Psikolojinin Neye İhtiyacı Var?
10 Soruluk Teste Göre Psikolojinin Neye İhtiyacı Var?
10 soruluk testle senin psikolojinin neye ihtiyacı var ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee
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1. Öncelikli cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Öncelikle nasıl hissediyorsun?
4. Eksik hissettiğin bir yanın var mı?
5. Hayatında sadece bir rengi kullancak olsaydın, bu ne renk olurdu?
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6. Peki etrafındaki insanların sana nasıl davranması seni sıkar?
7. En son ne zaman ağladın?
8. Tek bir kişi hayatında olacak bu kim olsun isterdin?
9. Bazen hiçbir şey yapmamak sana nasıl hissettiriyor?
10. Son olarak seç birini!
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Senin psikolojinin bir yere ait olmaya ihtiyacı var!
Senin psikolojinin iyi şeyleri hissetmeye ihtiyacı var!
Senin psikolojinin sevgiye ve şefkate ihtiyacı var!
Senin psikolojinin biraz anlaşılmaya ihtiyacı var!
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Senin psikolojinin iyi şeyleri hissetmeye ihtiyacı var! Tamam 😒
Sena 8 nasıl bir ahiret sorusu çözmüyorum amk 😅😅
Senin psikolojinin bir yere ait olmaya ihtiyacı var!