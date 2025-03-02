Cristiano Ronaldo İspanya La Liga'dan Takım Satın Alıyor!
Cristiano Ronaldo İspanya La Liga'dan Takım Satın Alıyor!
Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı: Portekizli yıldız, İspanya'ya geri dönüyor fakat oyuncu olarak değil. Efsane isim, Valencia'nın yeni kulüp başkanı olabilir.
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Ronaldo, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için devrede
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Ortak aradığı aktarıldı
"Hiçbir şey üretemediğim gün futbolu bırakacağım"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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