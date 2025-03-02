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Cristiano Ronaldo İspanya La Liga'dan Takım Satın Alıyor!

Cristiano Ronaldo İspanya La Liga'dan Takım Satın Alıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 12:53

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı: Portekizli yıldız, İspanya'ya geri dönüyor fakat oyuncu olarak değil. Efsane isim, Valencia'nın yeni kulüp başkanı olabilir.

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Ronaldo, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için devrede

Ronaldo, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için devrede

Bu sezon da dahil olmak üzere son yıllarda hem finansal hem de sportif açıdan zor günler geçiren La Liga ekibi Valencia'da Başkan Peter Lim, kulübü devretme kararı aldı. Foot Mercato’nun haberine göre, bu karar Ronaldo'nun ilgisini çekti ve Portekizli kolları sıvadı.

Ortak aradığı aktarıldı

Ortak aradığı aktarıldı

Haberde, Ronaldo’nun satış için güçlü bir ortak aradığı, bu doğrultuda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile temas kurduğu belirtildi. 40 yaşındaki yıldızın emekli olunca hayatını İspanya'da sürdürmek istemesi de bu durumun başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkarıldı.

"Hiçbir şey üretemediğim gün futbolu bırakacağım"

"Hiçbir şey üretemediğim gün futbolu bırakacağım"

Geçtiğimiz hafta 925. golünü atarak bin gol hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Ronaldo, 'Kendimi iyi hissediyorum, sanırım hala iyi görünüyorum. Hala top sürebildiğimi, şut ve gol atabildiğimi hissediyorum. Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım'  açıklamasında bulunmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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