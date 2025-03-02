Cristiano Ronaldo İspanya La Liga'dan Takım Satın Alıyor!

Bu sezon da dahil olmak üzere son yıllarda hem finansal hem de sportif açıdan zor günler geçiren La Liga ekibi Valencia'da Başkan Peter Lim, kulübü devretme kararı aldı. Foot Mercato’nun haberine göre, bu karar Ronaldo'nun ilgisini çekti ve Portekizli kolları sıvadı.