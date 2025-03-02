Senin Vazgeçilmez Yanın Ne?
Senin Vazgeçilmez Yanın Ne?
Hepimizin kişiliği, hayatında vazgeçilmez olan bazı özellikler etrafında şekillenir. Kimimiz arkadaşlarına olan sadakatiyle, kimimiz cesaretiyle tanınırız. Peki, senin vazgeçilmez yanın ne? Hayatındaki en baskın ve seni en çok tanımlayan özellik nedir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hangi durum seni daha çok mutlu eder?
4. Arkadaş grubunda seni nasıl tanımlarlar?
5. Hangi tür film seni daha çok etkiler?
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6. İlişkilerine önem verir misin?
7. Sana ilham veren şey nedir?
8. Birine hediye alman gerekse neye göre seçim yaparsın?
9. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?
10. Bir konuda tartışma çıktığında nasıl bir tavır sergilersin?
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Senin vazgeçilmez yanın bağlılığın!
Senin vazgeçilmez yanın zekan!
Senin vazgeçilmez yanın cesaretin!
Senin vazgeçilmez yanın yaratıcılığın!
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