Aşktan Nereye Kadar Kaçacaksın?
Aşktan Nereye Kadar Kaçacaksın?
Aşk, bazılarımız için hayatın vazgeçilmez bir parçası, bazılarımız içinse belki de biraz korkutucu ve kaçınılan bir duygu. Peki, sen aşktan nereye kadar kaçıyorsun? Belki tamamen kaçmayı tercih ediyorsun, belki de aşkı sadece uzaktan izlemek hoşuna gidiyor!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk dediğinde aklına ilk gelen kelime nedir?
4. Bir ilişkiye başlarken en büyük endişen nedir?
5. İlişkilerde duygusal bağ kurmak senin için önemli mi?
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6. Sevdiğin kişi sana açıldığında nasıl tepki verirsin?
7. Romantik bir film izlediğinde kendini nasıl hissedersin?
8. Aşık olunca ne yaparsın?
9. Aşık olmak sence nasıl bir duygu?
10. Sevdiğin kişinin sana bağlı olduğunu fark edince ne hissedersin?
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Sen aşktan kaçmayı bırakmışsın!
Sen aşktan bir süre daha kaçacak gibisin!
Sen aşktan çok uzun süre kaçacak gibisin!
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