Senin İnsanlar Üzerinde Nasıl Bir Etkin Var?
Senin İnsanlar Üzerinde Nasıl Bir Etkin Var?
Her insan çevresi üzerinde farklı bir etki bırakır. Kimileri karizmatik duruşlarıyla insanları büyüler, kimileri ise sessizliğiyle derin izler bırakır. Peki sen, insanların hayatında nasıl bir etki yaratıyorsun? Seninle konuşanlar, seni tanıyanlar, seninle vakit geçirenler üzerinde nasıl bir izlenim bırakıyorsun? Belki lider ruhunla onları harekete geçiriyor, belki de enerjinle onları kendine çekiyorsun.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlarla ilk tanıştığında genellikle nasıl bir izlenim bırakırsın?
4. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyorsa nasıl yardımcı olursun?
5. Sosyal medyada aktif misin?
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6. Bir tartışmada genellikle nasıl bir tavır takınırsın?
7. Bir arkadaş grubunda senin rolün nedir?
8. Atılgan biri olduğunu düşünüyor musun?
9. İlişkilerde genelde nasılsın?
10. Bunlardan hangisini istersin?
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Senin insanlar üzerinde güçlü bir etkin var!
Senin insanlar üzerinde samimi ve destekçi bir etkin var!
Senin insanlar üzerindeki etkin her şeyi gözlemlemen ve yardımların!
Senin insanlar üzerindeki etkin neşeli ve eğlendirici olman!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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