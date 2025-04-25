Trabzonspor U19'un Final Başarısı Tüm Ülkeyi Sosyal Medyada Birleştirdi
Trabzonspor U19 takımı U19 Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u eleyerek finale yükseldi. Pazartesi günü Trabzonspor, AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibiyle oynayacak.
Finale çıkan Trabzonspor U19 takımı tüm ülkeyi sevince boğarken, sosyal medyada da çok pozitif mesajlar aldılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının duygusal mesajları da yine çok dikkat çekti.
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Trabzonspor U19 takımının tarihi başarısı ile gururlandık
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Sosyal medyayı da birleştirdiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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