Trabzonspor U19'un Final Başarısı Tüm Ülkeyi Sosyal Medyada Birleştirdi

Trabzonspor U19 takımı U19 Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u eleyerek finale yükseldi. Pazartesi günü Trabzonspor, AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibiyle oynayacak.

Finale çıkan Trabzonspor U19 takımı tüm ülkeyi sevince boğarken, sosyal medyada da çok pozitif mesajlar aldılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının duygusal mesajları da yine çok dikkat çekti.