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Trabzonspor U19'un Final Başarısı Tüm Ülkeyi Sosyal Medyada Birleştirdi

Trabzonspor U19'un Final Başarısı Tüm Ülkeyi Sosyal Medyada Birleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 17:36 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 17:47

Trabzonspor U19 takımı U19 Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u eleyerek finale yükseldi. Pazartesi günü Trabzonspor, AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibiyle oynayacak. 

Finale çıkan Trabzonspor U19 takımı tüm ülkeyi sevince boğarken, sosyal medyada da çok pozitif mesajlar aldılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının duygusal mesajları da yine çok dikkat çekti.

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Trabzonspor U19 takımının tarihi başarısı ile gururlandık

Trabzonspor U19 takımının tarihi başarısı ile gururlandık

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde tarih yazdı. Yarı final maçında Avusturya’nın Salzburg takımıyla kozlarını paylaşan Trabzonspor U19 rakibini 2-1'lik skorla eleyerek finale çıktı.

Trabzonspor finalde Az Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bu tarihi başarıya tribünleri dolduran Trabzonsporlularla birlikte tüm ülke sahip çıktı ve genç futbolcuları destekledi.

Sosyal medyayı da birleştirdiler.

Sosyal medyayı da birleştirdiler.

Sosyal medyada birbirlerine nefret söylemleriyle anılan taraftarlar da bu tarihi başarıda ortak noktada birleşti Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları rakipleri Trabzonspor'un bu tarihi başarısına sessiz kalmadı ve duygusal mesajlar paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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