Arda Güler'den Real Madrid Formasıyla Harika Bir Gol Geldi
Real Madrid'de son günlerde işler iyi gitmiyor. Ligde Barça'nın gerisine düştüler, Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Ancelotti hayli tartışılır hale geldi. Özellikle Arda ve Endrick'e şans tanımaması büyük eleştiri alıyor.
Bugün Getafe deplasmanına çıkan Real Madrid'de hem Endrick hem de Arda on birde başladı.
Arda geceye harika bir golle imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madrid'de en çok konuşulan isimlerden biri Arda...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda'nın "muhteşem sağ ayağıyla" attığı şık gol
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın