Arda Güler'den Real Madrid Formasıyla Harika Bir Gol Geldi

Neden yeteri kadar oynamadığı, neden Ancelotti'nin şans vermediği sorulan Arda'ya bugün ilk 11 yolu göründü. Getafe deplasmanında 11 başlayan Arda bunun da karşılığını mükemmel bir golle verdi.

Ancelotti'nin baskılara dayanamayarak forma verdiği Arda ve Endrick, Getafe deplasmanında Real Madrid'in on birindeki iki yıldız oldu.