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Arda Güler'den Real Madrid Formasıyla Harika Bir Gol Geldi

Arda Güler'den Real Madrid Formasıyla Harika Bir Gol Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 23:17 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 23:55

Real Madrid'de son günlerde işler iyi gitmiyor. Ligde Barça'nın gerisine düştüler, Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Ancelotti hayli tartışılır hale geldi. Özellikle Arda ve Endrick'e şans tanımaması büyük eleştiri alıyor. 

Bugün Getafe deplasmanına çıkan Real Madrid'de hem Endrick hem de Arda on birde başladı. 

Arda geceye harika bir golle imza attı.

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Madrid'de en çok konuşulan isimlerden biri Arda...

Madrid'de en çok konuşulan isimlerden biri Arda...

Neden yeteri kadar oynamadığı, neden Ancelotti'nin şans vermediği sorulan Arda'ya bugün ilk 11 yolu göründü. Getafe deplasmanında 11 başlayan Arda bunun da karşılığını mükemmel bir golle verdi. 

Ancelotti'nin baskılara dayanamayarak forma verdiği Arda ve Endrick, Getafe deplasmanında Real Madrid'in on birindeki iki yıldız oldu.

Arda'nın "muhteşem sağ ayağıyla" attığı şık gol

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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