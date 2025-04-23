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Milli Futbolcu Merih Demiral, Deprem Sonrası Tüm Ülkeye Çağrı Yaptı

Milli Futbolcu Merih Demiral, Deprem Sonrası Tüm Ülkeye Çağrı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 23:05

6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük İstanbul depremini bekleyen ülke için büyük bir uyarı niteliğinde oldu. 1999 depreminden bu yana alınmayan önlemler bir kez daha hatırlanırken, futbol dünyasından da Merih Demiral depremin ardından adeta isyan etti. 'Sonumuz ne olacak?' diyen Merih bu depremin bir çağrı olduğunu söyledi.

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Depremin ardından yaşananlara isyan eden bir isim de Merih Demiral oldu.

Depremin ardından yaşananlara isyan eden bir isim de Merih Demiral oldu.

Merih, X hesabından yaptığı paylaşımda 'İstanbul’da yaşanan depremden etkilenen herkese geçmiş olsun.

Bu deprem bir uyarı değil, açık bir çağrıdır. Bu ülkede binlerce can depremler sonucu toprağın altında kaldı.

Hatay’da insanlarımız hala konteynerde yaşıyor. Şimdi İstanbul… Yine hazırlıksız, yine çaresiz.' yorumu yaptı.

Merih, toplanma alanları ve çöken GSM şebekelerine de değindi.

Merih, toplanma alanları ve çöken GSM şebekelerine de değindi.

Milli oyuncu, 'İstanbul’un yükü her geçen gün artıyor. Nüfus kontrolsüzce büyüyor. Her boş alana beton dikiliyor. Toplanma alanları yok ediliyor. İletişim çöküyor, yollar kilit… Peki sonumuz ne olacak?' dedi.

Merih, harekete geçme çağrısı yaptı.

Merih, harekete geçme çağrısı yaptı.

Merih Demiral sözlerini 'Artık konuşmak değil, harekete geçmek zorundayız.

Bu ülkenin bir daha göz göre göre yıkılmasına izin vermemeliyiz.' diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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GardıropFuat

heh bi topçumuz kalmıştı deprem uzmanı oda oldu.

Yakup Şenozan

6 şubatta ne yaşadıysak yine aynısını yaşayacağız Merih belkide daha kötüsünü yaşayacağız bu ülkede hiç bişey değişmez

Yaşar

Sana bir şey olmaz kral Türkçü görünümlü islamcılar sarı çiçeğe soru sorar 2 dua eder kendi lüks hayatına geri döner. Sordum sarı çiçeğe ben niye çiçekle kon... Devamını Gör