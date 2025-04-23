Milli Futbolcu Merih Demiral, Deprem Sonrası Tüm Ülkeye Çağrı Yaptı
6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük İstanbul depremini bekleyen ülke için büyük bir uyarı niteliğinde oldu. 1999 depreminden bu yana alınmayan önlemler bir kez daha hatırlanırken, futbol dünyasından da Merih Demiral depremin ardından adeta isyan etti. 'Sonumuz ne olacak?' diyen Merih bu depremin bir çağrı olduğunu söyledi.
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Depremin ardından yaşananlara isyan eden bir isim de Merih Demiral oldu.
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Merih, toplanma alanları ve çöken GSM şebekelerine de değindi.
Merih, harekete geçme çağrısı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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heh bi topçumuz kalmıştı deprem uzmanı oda oldu.
6 şubatta ne yaşadıysak yine aynısını yaşayacağız Merih belkide daha kötüsünü yaşayacağız bu ülkede hiç bişey değişmez
Sana bir şey olmaz kral Türkçü görünümlü islamcılar sarı çiçeğe soru sorar 2 dua eder kendi lüks hayatına geri döner. Sordum sarı çiçeğe ben niye çiçekle kon... Devamını Gör