Milli Futbolcu Merih Demiral, Deprem Sonrası Tüm Ülkeye Çağrı Yaptı

6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük İstanbul depremini bekleyen ülke için büyük bir uyarı niteliğinde oldu. 1999 depreminden bu yana alınmayan önlemler bir kez daha hatırlanırken, futbol dünyasından da Merih Demiral depremin ardından adeta isyan etti. 'Sonumuz ne olacak?' diyen Merih bu depremin bir çağrı olduğunu söyledi.