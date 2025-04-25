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Trabzonspor U19 Tarih Yazdı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Çıktı!

Trabzonspor U19 Tarih Yazdı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 16:58 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 17:30

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde tarih yazdı. Yarı final maçında Avusturya’nın Salzburg takımıyla kozlarını paylaşan Trabzonspor U19 rakibini 2-1'lik skorla eleyerek finale çıktı. 

Trabzonspor finalde Az Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Bitiş düdüğünün çalmasıyla tribünlerin ve futbolcuların sevinci kameraya böyle yansıdı 👇

'TSAkademi'nin X hesabından yapılan final paylaşımı şöyle oldu 👇

'TSAkademi'nin X hesabından yapılan final paylaşımı şöyle oldu 👇
twitter.com

UEFA Gençlik Ligi'nin resmi X hesabından ise Trabzonspor U19'un finale çıkması bu görselle açıklandı 👇

UEFA Gençlik Ligi'nin resmi X hesabından ise Trabzonspor U19'un finale çıkması bu görselle açıklandı 👇
twitter.com

Trabzonspor U19 tarih yazdı!

Trabzonspor U19 tarih yazdı!

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Trabzonspor U19, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşma Trabzonspor U19'un 2-1'lik skoruyla sona erdi. Bordo-mavililer adını finale yazdırdı.

Finalde ise Trabzonspor U19'un rakibi  Az Alkmaar-Barcelona karşılaşmasının kazananı olacak.

(U19: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen, 19 yaş ve altı futbolcuların dahil edildiği futbol takımıdır.)

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

  • 30. dakikada Salzburg'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Lukic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa yükselen Schuster'in kafa vuruşu auta gitti.

  • 37. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre İnce yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya neden oldu.

  • 39. dakikada Salzburg penaltı atışından yararlanamadı. Lukic, kullandığı penaltı atışında topu kalenin solundan auta yolladı.

  • 73. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu, Yiğit Kemal Turan'ı buldu. Bu oyuncunun plase vuruşunda top, kalecinin sağından ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

  • 84. dakikada Salzburg eşitliği sağladı. Sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu.

  • 89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Tarih yazan gençler skoru 2'ye çıkardı.

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Tarihi maçtan kareler 👇

Tarihi maçtan kareler 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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