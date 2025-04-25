Trabzonspor U19 Tarih Yazdı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Çıktı!
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Bitiş düdüğünün çalmasıyla tribünlerin ve futbolcuların sevinci kameraya böyle yansıdı 👇
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'TSAkademi'nin X hesabından yapılan final paylaşımı şöyle oldu 👇
UEFA Gençlik Ligi'nin resmi X hesabından ise Trabzonspor U19'un finale çıkması bu görselle açıklandı 👇
Trabzonspor U19 tarih yazdı!
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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Tarihi maçtan kareler 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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