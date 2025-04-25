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U19 Nedir? Futbolda U19 Ne Demek?

U19 Nedir? Futbolda U19 Ne Demek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 18:07

Trabzonspor U19, Salzburg U19'u yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi. Trabzonspor'un bu başarısının ardından U19'un ne demek olduğu merak edildi. Peki, U19 Nedir? Futbolda U19 Ne Demek?

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U19 Nedir?

U19 Nedir?

Futbolda 'U19' ifadesi, 'Under 19' yani '19 yaş altı' anlamına geliyor. U19, o yaş grubuna özel olarak düzenlenen ligleri, turnuvaları veya takımları ifade ediyor. U19 takımlarında oynayan futbolcular 19 yaşından küçük veya 19 yaşını doldurmamış kişilerden oluşur.

Örneğin 'U19 Milli Takımı', bir ülkenin 19 yaş altı oyuncularından oluşan milli takım kadrosunu ifade eder. 'U19 Ligi' ise Kulüplerin 19 yaş altı oyuncularla mücadele ettiği altyapı ligi tanımıdır. 

U19 futbol hayali olan her genç oldukça büyük önem taşır. Geleceğin futbolcuları için U19 takımları hem yeteneklerini geliştirmek hem de kendilerini ülkelerine ve dünyaya göstermek için oldukça önemli.

Futbolda U19 Ne Demek?

Futbolda U19 Ne Demek?

Türkiye’de Süper Lig takımlarının U19 kadrosu bulunuyor. U19 takımları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen U19 Süper Ligi’nde mücadele ediyor. Sezon bitince ise takım performansına göre U19 Elit Ligi veya U19 Gelişim Ligi’ne geçiş yapıyor. 

UEFA ise U19 takımları için UEFA Gençlik Ligi’ni düzenliyor. Son olarak Trabzonspor U19, 25 Nisan Cuma günü Salzburg U19 ile oynadığı maçta finale yükseldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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