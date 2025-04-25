U19 Nedir? Futbolda U19 Ne Demek?
Trabzonspor U19, Salzburg U19'u yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi. Trabzonspor'un bu başarısının ardından U19'un ne demek olduğu merak edildi. Peki, U19 Nedir? Futbolda U19 Ne Demek?
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U19 Nedir?
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Futbolda U19 Ne Demek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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