Türkiye Kupası'nda Final Bileti Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyet, sarı-kırmızılı taraftarı fazlasıyla memnun etti. Ligde sona yaklaşılırken Türkiye Kupası’nda finale yükselme başarısı da eklenince, her iki kulvarda gelen zafer umutları camiada şampiyonluk inancını iyice perçinledi.