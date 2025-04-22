Türkiye Kupası'nda Final Bileti Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler
Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyet, sarı-kırmızılı taraftarı fazlasıyla memnun etti. Ligde sona yaklaşılırken Türkiye Kupası’nda finale yükselme başarısı da eklenince, her iki kulvarda gelen zafer umutları camiada şampiyonluk inancını iyice perçinledi.
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Galatasaray taraftarının galibiyete dair öne çıkan sosyal medya paylaşımları şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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