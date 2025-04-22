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Türkiye Kupası'nda Final Bileti Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Türkiye Kupası'nda Final Bileti Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 23:17

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyet, sarı-kırmızılı taraftarı fazlasıyla memnun etti. Ligde sona yaklaşılırken Türkiye Kupası’nda finale yükselme başarısı da eklenince, her iki kulvarda gelen zafer umutları camiada şampiyonluk inancını iyice perçinledi.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Galatasaray taraftarının galibiyete dair öne çıkan sosyal medya paylaşımları şöyle 👇

Galatasaray taraftarının galibiyete dair öne çıkan sosyal medya paylaşımları şöyle 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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