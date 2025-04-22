Bayer Leverkusen'den Arda Güler'i Sevindirecek Haber
Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu yakından ilgilendiren konu hakkında açıklamalarda bulundu. Carro, takımın başında tarihi başarılara imza atan teknik direktör Xabi Alonso'nun İspanyol ekibe imza atmasının mümkün olduğu dile getirdi.
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Real Madrid'in sezon sonunda Ancelotti'ye teşekkür etmesi bekleniyor
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"O varsa ben yokum" dediği iddia edilmişti
Leverkusen'den "Xabi'ye engel olmayız" açıklaması geldi
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