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Bayer Leverkusen'den Arda Güler'i Sevindirecek Haber

Bayer Leverkusen'den Arda Güler'i Sevindirecek Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 19:53

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu yakından ilgilendiren konu hakkında açıklamalarda bulundu. Carro, takımın başında tarihi başarılara imza atan teknik direktör Xabi Alonso'nun İspanyol ekibe imza atmasının mümkün olduğu dile getirdi.

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Real Madrid'in sezon sonunda Ancelotti'ye teşekkür etmesi bekleniyor

Real Madrid'in sezon sonunda Ancelotti'ye teşekkür etmesi bekleniyor

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'de karşılaştığı Arsenal'e her iki maçta da yenilerek toplamda 5-1'lik skorla dev turnuvaya veda eden Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, topun ağzında. İtalyan çalıştırıcının, hem 'kısır' oyunu hem de genç oyunculara şans vermemesi taraftarın sabrını taşırdı. İspanya basınında çıkan haberlere göre, eflatun-beyazlılar takımı Zidane veya Xabi Alonso'ya emanet etmek istiyor.

"O varsa ben yokum" dediği iddia edilmişti

"O varsa ben yokum" dediği iddia edilmişti

2023 yazından bu yana Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yıldızlarla dolu kadroda en çok teknik direktör Ancelotti'den etkilenen isimlerden biri oldu. 20 yaşındaki oyuncunun azalan forma süresi sonrası, geçtiğimiz günlerde “yeni sezonda Ancelotti görevde kalırsa takımdan ayrılacağım” dediği iddia edildi.

Leverkusen'den "Xabi'ye engel olmayız" açıklaması geldi

Leverkusen'den "Xabi'ye engel olmayız" açıklaması geldi

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Laureus Dünya Spor Ödülleri töreni öncesinde geçtiğimiz sezon kulüplerine Bundesliga şampiyonluğu yaşatan teknik direktörleri Xabi Alonso'nun geleceği hakkında konuştu. Carro, ayrılık ihtimaline dair şunları söyledi:

'Bana kalırsa Alonso'nun kalma ihtimali yüzde 50-50. Netliğe ihtiyacımız var. Kararın önümüzdeki üç veya dört hafta içinde verilmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyemeyiz. Biz saf değiliz, teknik direktörün pozisyonu bir kulüp için çok önemli ve gelecek sezona onunla hazırlandığımız doğru.

Xabi'nin çıkış maddesi yok ama centilmenlik anlaşmamız var. Oynadığı bir takım gelirse oturup tartışırız ve onun önünde durmayız.' 

Eski İspanyol oyuncu, kariyerinde Madrid, Liverpool ve Münih gibi dev takımların formasını giymişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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