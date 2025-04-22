Bayer Leverkusen'den Arda Güler'i Sevindirecek Haber

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Laureus Dünya Spor Ödülleri töreni öncesinde geçtiğimiz sezon kulüplerine Bundesliga şampiyonluğu yaşatan teknik direktörleri Xabi Alonso'nun geleceği hakkında konuştu. Carro, ayrılık ihtimaline dair şunları söyledi:

'Bana kalırsa Alonso'nun kalma ihtimali yüzde 50-50. Netliğe ihtiyacımız var. Kararın önümüzdeki üç veya dört hafta içinde verilmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyemeyiz. Biz saf değiliz, teknik direktörün pozisyonu bir kulüp için çok önemli ve gelecek sezona onunla hazırlandığımız doğru.

Xabi'nin çıkış maddesi yok ama centilmenlik anlaşmamız var. Oynadığı bir takım gelirse oturup tartışırız ve onun önünde durmayız.'

Eski İspanyol oyuncu, kariyerinde Madrid, Liverpool ve Münih gibi dev takımların formasını giymişti.