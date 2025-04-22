Fenerbahçe, Sezon Sonunda Yıldız Futbolcularına Veda Ediyor

2024-2025 sezonunda da Süper Lig'de mutlu sona ulaşması oldukça zor görünen Fenerbahçe'de taraftarların istifa çağrılarına rağmen Başkan Ali Koç'un görevini bırakmak gibi bir niyeti olmadığı, teknik direktör Jose Mourinho ile devam edileceği ortaya çıkarken yeni sezonda mevcut kadrodan birçok oyuncunun yeni planlamada olmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin şu oyuncularla yollarını ayıracağı belirtildi:

Dominik Livakovic

Alexander Djiku

Rodrigo Becao

Serdar Aziz

Jayden Oosterwolde

Sofyan Amrabat

Osayi-Samuel

Sebastian Szymanski

Saint-Maximin

Cenk Tosun