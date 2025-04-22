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Fenerbahçe, Sezon Sonunda Yıldız Futbolcularına Veda Ediyor

Fenerbahçe, Sezon Sonunda Yıldız Futbolcularına Veda Ediyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 17:15

Kayserispor beraberliği ile Süper Lig şampiyonluğunu zora sokan Fenerbahçe'de gözler bir yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularda. Ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli kulübün yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştireceği öğrenildi. (Nexus Sports)

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Mourinho kalıyor, en az 12 futbolcuya veda ediliyor

Mourinho kalıyor, en az 12 futbolcuya veda ediliyor

2024-2025 sezonunda da Süper Lig'de mutlu sona ulaşması oldukça zor görünen Fenerbahçe'de taraftarların istifa çağrılarına rağmen Başkan Ali Koç'un görevini bırakmak gibi bir niyeti olmadığı, teknik direktör Jose Mourinho ile devam edileceği ortaya çıkarken yeni sezonda mevcut kadrodan birçok oyuncunun yeni planlamada olmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin şu oyuncularla yollarını ayıracağı belirtildi:

  • Dominik Livakovic

  • Alexander Djiku

  • Rodrigo Becao

  • Serdar Aziz

  • Jayden Oosterwolde

  • Sofyan Amrabat

  • Osayi-Samuel

  • Sebastian Szymanski

  • Saint-Maximin

  • Cenk Tosun

Dzeko ve Tadic de yeni sezonda yok

Dzeko ve Tadic de yeni sezonda yok

TRT Spor'dan Fenerbahçe muhabiri Doruk Tecimer, Dzeko'nun sözleşmesinin uzatılmayacağını özel olarak paylaştı. Bosnalı golcünün yanı sıra Tadic'in de yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Ebru Çelik

Mert Hakan yine yok😂😂

Engin Türk

Yıldız başkan ve yıldız hocamıza ne zaman veda ediyoruz?