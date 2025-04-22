Fenerbahçe, Sezon Sonunda Yıldız Futbolcularına Veda Ediyor
Kayserispor beraberliği ile Süper Lig şampiyonluğunu zora sokan Fenerbahçe'de gözler bir yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularda. Ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli kulübün yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştireceği öğrenildi. (Nexus Sports)
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Mert Hakan yine yok😂😂
Yıldız başkan ve yıldız hocamıza ne zaman veda ediyoruz?