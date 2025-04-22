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Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 22:38

Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.Okan Buruk ve öğrencileri turnuvanın yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda saf dışı bırakmayı başardı.

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Konyaspor 1 - Galatasaray 5

Konyaspor 1 - Galatasaray 5

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final aşamasında Fenerbahçe'yi 2-1'le geçen Galatasaray, İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Konyaspor ile yarı finalde kozlarını paylaştı.

Konyaspor'un ev sahipliğinde oynana maçtan Galatasaray, 5-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılıların golleri, Osimhen, Torreira Yusuf Demir ve Sallai'den (2) geldi. Mertens, üç golün asistini yaptı. Konyaspor'un tek golünü ise Pedrinho kaydetti.

Galatasaray, finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray, finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Göztepe mücadelesi 24 Nisan Perşembe günü oynanacak. Final maçı ise 14 Mayıs'ta.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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