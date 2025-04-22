Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi
Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.Okan Buruk ve öğrencileri turnuvanın yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda saf dışı bırakmayı başardı.
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Konyaspor 1 - Galatasaray 5
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Galatasaray, finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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