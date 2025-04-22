Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final aşamasında Fenerbahçe'yi 2-1'le geçen Galatasaray, İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Konyaspor ile yarı finalde kozlarını paylaştı.

Konyaspor'un ev sahipliğinde oynana maçtan Galatasaray, 5-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılıların golleri, Osimhen, Torreira Yusuf Demir ve Sallai'den (2) geldi. Mertens, üç golün asistini yaptı. Konyaspor'un tek golünü ise Pedrinho kaydetti.