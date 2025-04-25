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Şener Üşümezsoy’dan İstanbul Depremi Açıklaması: “6.2’lik Bir Deprem Daha Bekliyorum”

Şener Üşümezsoy’dan İstanbul Depremi Açıklaması: “6.2’lik Bir Deprem Daha Bekliyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 11:41 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 11:50

İstanbul depremi sonrasında 'Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor' diyen Celal Şengör ile tam zıt fikirlerde olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. 

Silivri çukurunun olduğu bölgede kırılmayan bir fayın daha olduğunu söyleyen Üşümezsoy, ilk kez açıkladı: 'Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum'

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan şimdi de yeni deprem tahmini geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin bir benzerinin daha yaşanabileceğini söyleyen Üşümezsoy, 'Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum' dedi.

Beyaz TV'de katıldığı 'Ne var ne yok' programında gazeteci Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı;

“Bir depremde yırtılan yüzey, fayın uzunluğu ve derinliği... Eğer 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 10 km uzunluk, 10 km derinlik 6'lık bir deprem yapar. 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 20 km uzunluk, 20 km derinlik 6,2'lik bir deprem yapar. Silivri çukurunun orta kesimindeki fay daha aktiftir. 20-25 kilometre kadardır. Burada hemen hemen aynı uzunlukta kırılmayan bir fay daha var. Ama kırılan bölüm bizi rahatlattı. İstanbul, 6,2'lik depremle yıkılmadı. Ama bir kere daha deprem bekliyoruz aşağı yukarı aynı noktada, aynı büyüklükte. Bir 6,2'lik deprem olduğu zaman belki biraz daha etkili olabilir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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