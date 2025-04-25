Şener Üşümezsoy’dan İstanbul Depremi Açıklaması: “6.2’lik Bir Deprem Daha Bekliyorum”
İstanbul depremi sonrasında 'Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor' diyen Celal Şengör ile tam zıt fikirlerde olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi.
Silivri çukurunun olduğu bölgede kırılmayan bir fayın daha olduğunu söyleyen Üşümezsoy, ilk kez açıkladı: 'Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum'
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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