Şener Üşümezsoy’dan İstanbul Depremi Açıklaması: “6.2’lik Bir Deprem Daha Bekliyorum”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan şimdi de yeni deprem tahmini geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin bir benzerinin daha yaşanabileceğini söyleyen Üşümezsoy, 'Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum' dedi.

Beyaz TV'de katıldığı 'Ne var ne yok' programında gazeteci Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı;

“Bir depremde yırtılan yüzey, fayın uzunluğu ve derinliği... Eğer 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 10 km uzunluk, 10 km derinlik 6'lık bir deprem yapar. 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 20 km uzunluk, 20 km derinlik 6,2'lik bir deprem yapar. Silivri çukurunun orta kesimindeki fay daha aktiftir. 20-25 kilometre kadardır. Burada hemen hemen aynı uzunlukta kırılmayan bir fay daha var. Ama kırılan bölüm bizi rahatlattı. İstanbul, 6,2'lik depremle yıkılmadı. Ama bir kere daha deprem bekliyoruz aşağı yukarı aynı noktada, aynı büyüklükte. Bir 6,2'lik deprem olduğu zaman belki biraz daha etkili olabilir.'