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İstanbul Depremine En Olmadık Anda Yakalanan Gençler O Anlarını Sosyal Medyada Paylaştı

İstanbul Depremine En Olmadık Anda Yakalanan Gençler O Anlarını Sosyal Medyada Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 11:09

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden oldu. Büyük İstanbul depremi olma ihtimaliyle vatandaşlar can havliyle oldukları yerden kendilerini dışarıya attı. Kimi vatandaşlar ise depreme en olmayacak anlarda yakalandı. Depremle ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken birkaç genç de deprem anında neler yaşadığını yayınladı. Gelin detaylara geçelim.

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Duşta yakalanan genç, “Ben dışında kimin başına gelir ki zaten” notunu düştü. 👇

Çıplak yakalanan kişi ise işi espriye vurdu. 👇

Güzellik salonunda depreme yakalanan kişi de tırnakları bitmeden apar topar oradan ayrılmıştı. 👇

Kuaförde yakalanan genç kadının da yaşadığı talihsiz bir deneyimdi. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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