İstanbul Depremine En Olmadık Anda Yakalanan Gençler O Anlarını Sosyal Medyada Paylaştı

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden oldu. Büyük İstanbul depremi olma ihtimaliyle vatandaşlar can havliyle oldukları yerden kendilerini dışarıya attı. Kimi vatandaşlar ise depreme en olmayacak anlarda yakalandı. Depremle ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken birkaç genç de deprem anında neler yaşadığını yayınladı. Gelin detaylara geçelim.