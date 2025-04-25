İstanbul’daki Sarsıntıların Ardından Deprem Çantası Yerine Deprem Hurcu Hazırlayan Yurdum İnsanı

Mert Ali adlı TikTok kullanıcısı, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından annesinin hazırladığı deprem çantasını paylaştı. Normalde biliyorsunuz ki o anlarda hemen çantayı alıp kaçabilmek için çok fazla ağırlıkta olmaması ve temel eşyalardan oluşması gerekiyor. Ancak içerik üreticisinin annesi çanta hazırlarken kendini durduramayınca sonuç hurç ile bitmişti. Gelin o anlara geçelim.