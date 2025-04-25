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İstanbul’daki Sarsıntıların Ardından Deprem Çantası Yerine Deprem Hurcu Hazırlayan Yurdum İnsanı

İstanbul’daki Sarsıntıların Ardından Deprem Çantası Yerine Deprem Hurcu Hazırlayan Yurdum İnsanı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

Mert Ali adlı TikTok kullanıcısı, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından annesinin hazırladığı deprem çantasını paylaştı. Normalde biliyorsunuz ki o anlarda hemen çantayı alıp kaçabilmek için çok fazla ağırlıkta olmaması ve temel eşyalardan oluşması gerekiyor. Ancak içerik üreticisinin annesi çanta hazırlarken kendini durduramayınca sonuç hurç ile bitmişti. Gelin o anlara geçelim.

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Genç adam hurcu görünce doğal olarak bir deprem anında nasıl çıkaracaklarını düşünmüştü.

Genç adam hurcu görünce doğal olarak bir deprem anında nasıl çıkaracaklarını düşünmüştü.

İnsan o panik haliyle bütün evi çantaya sığdırmak istediği için içerik üreticisinin annesini anlıyoruz… Umuyoruz ki İstanbul’da yaşanan depremler en kısa sürede, şiddeti artmadan son bulur.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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