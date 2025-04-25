Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'Aile' Tanımı Tartışma Yarattı: "Çocuğu Olmayan Aile Olamaz mı?"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun HaberTürk’te katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Aileyi anne, baba, çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa, aile olamıyorsunuz sadece karı-koca oluyorsunuz' dedi. Bakan’ın bu açıklaması sert tepki ile karşılandı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık 'Yazıklar olsun sizin gibi bakana' derken Youtuber Oğuzhan Uğur ise 'Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor' dedi.
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Sağlık Bakanı'nın tartışma yaratan o açıklamaları 👇
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Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına gelen tepkilerden bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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