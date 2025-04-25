Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'Aile' Tanımı Tartışma Yarattı: "Çocuğu Olmayan Aile Olamaz mı?"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun HaberTürk’te katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Aileyi anne, baba, çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa, aile olamıyorsunuz sadece karı-koca oluyorsunuz' dedi. Bakan’ın bu açıklaması sert tepki ile karşılandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık 'Yazıklar olsun sizin gibi bakana' derken Youtuber Oğuzhan Uğur ise 'Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor' dedi.