Rasim Ozan Kütahyalı'dan Depremde Çekmeyen Hatlarla İlgili Açıklama: "Depremde Biraz Cool Olmamız Lazım"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük bir paniğe neden olmuştu. Deprem anında birçok kişi yakınlarına ulaşmakta zorluk yaşarken, GSM operatörlerine yönelik eleştiriler de gündeme gelmişti. İletişim hatlarının kesilmesi ve arama yapılamaması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yaşanan bu durum sonrası birçok kişi operatörleri yetersizlikle suçladı. Tartışmalar sürerken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.