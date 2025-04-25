Arnavutköy’de Kuaför, Depremde Şok Geçiren Çocuğu Böyle Kurtardı!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
İstanbul’da meydana gelen deprem anında Arnavutköy’de yaşanan bir olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Haraççı Mahallesi’nde erkek kuaförlüğü yapan Fatih Umut Korkut, depreme küçük bir çocuğu tıraş ederken yakalandı. Sarsıntıyı fark eden Korkut, şok geçiren çocuğu omuzlayarak hızla iş yerinden çıkardı.
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Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik içinde dışarıya koştuğu, Korkut’un ise hiç düşünmeden tıraş koltuğundaki çocuğu alarak güvenli bir alana taşıdığı görüldü.
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