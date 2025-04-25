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Arnavutköy’de Kuaför, Depremde Şok Geçiren Çocuğu Böyle Kurtardı!

Arnavutköy’de Kuaför, Depremde Şok Geçiren Çocuğu Böyle Kurtardı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 15:27

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İstanbul’da meydana gelen deprem anında Arnavutköy’de yaşanan bir olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Haraççı Mahallesi’nde erkek kuaförlüğü yapan Fatih Umut Korkut, depreme küçük bir çocuğu tıraş ederken yakalandı. Sarsıntıyı fark eden Korkut, şok geçiren çocuğu omuzlayarak hızla iş yerinden çıkardı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik içinde dışarıya koştuğu, Korkut’un ise hiç düşünmeden tıraş koltuğundaki çocuğu alarak güvenli bir alana taşıdığı görüldü.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik içinde dışarıya koştuğu, Korkut’un ise hiç düşünmeden tıraş koltuğundaki çocuğu alarak güvenli bir alana taşıdığı görüldü.

Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Korkut, şu ifadeleri kullandı:

“Ben deprem anında bir çocuğu tıraş ediyordum. Herkes atar topar dışarı çıkmaya başladı. Bende çocuğu alarak dışarıya çıktım. Çok korktu, ağladı. Biz onu teselli ettik, sonra tekrar dükkana girdik. Küçük bir çocuktu, korkunca hemen dışarıya çıkardım. Normalde buradan tır geçerken bina sallanıyor, ben yine öyle sandım. Birisi bağırınca deprem olduğunu anladım.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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