Arnavutköy’de Kuaför, Depremde Şok Geçiren Çocuğu Böyle Kurtardı!

Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Korkut, şu ifadeleri kullandı:

“Ben deprem anında bir çocuğu tıraş ediyordum. Herkes atar topar dışarı çıkmaya başladı. Bende çocuğu alarak dışarıya çıktım. Çok korktu, ağladı. Biz onu teselli ettik, sonra tekrar dükkana girdik. Küçük bir çocuktu, korkunca hemen dışarıya çıkardım. Normalde buradan tır geçerken bina sallanıyor, ben yine öyle sandım. Birisi bağırınca deprem olduğunu anladım.”