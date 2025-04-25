"Deprem Olmasın" Dedi, Depreme Yakalandı: Doğum Günü Dileği Tersinden Dönüştü

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük bir endişeye neden oldu. Depremin ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar, vatandaşlarda korkuya yol açarken, akıllara yeniden “beklenen büyük İstanbul depremi” geldi.
Depremin yaşandığı dakikalarda doğum gününü kutlayan bir genç kızın dileği ise sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@zeyuser4 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, genç kız pastasının mumlarını üflerken “Deprem olmasın” dileğinde bulundu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın