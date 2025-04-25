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"Deprem Olmasın" Dedi, Depreme Yakalandı: Doğum Günü Dileği Tersinden Dönüştü

"Deprem Olmasın" Dedi, Depreme Yakalandı: Doğum Günü Dileği Tersinden Dönüştü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 12:35

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İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük bir endişeye neden oldu. Depremin ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar, vatandaşlarda korkuya yol açarken, akıllara yeniden “beklenen büyük İstanbul depremi” geldi.

Depremin yaşandığı dakikalarda doğum gününü kutlayan bir genç kızın dileği ise sosyal medyada gündem oldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

@zeyuser4 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, genç kız pastasının mumlarını üflerken “Deprem olmasın” dileğinde bulundu.

@zeyuser4 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, genç kız pastasının mumlarını üflerken “Deprem olmasın” dileğinde bulundu.

Ancak bu dileğin hemen ardından yaşanan sarsıntı, arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç kızın dileğiyle depremin neredeyse çakışması, sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, “duanın ters tepme hızı” ifadesiyle esprili paylaşımlara da konu oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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