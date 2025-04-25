"Deprem Olmasın" Dedi, Depreme Yakalandı: Doğum Günü Dileği Tersinden Dönüştü

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük bir endişeye neden oldu. Depremin ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar, vatandaşlarda korkuya yol açarken, akıllara yeniden “beklenen büyük İstanbul depremi” geldi.

Depremin yaşandığı dakikalarda doğum gününü kutlayan bir genç kızın dileği ise sosyal medyada gündem oldu.