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Sarsıntı Sürerken Ameliyata Devam Etti: Depreme Görevi Başındayken Yakalanan Doktordan Duygulandıran Mesaj

Sarsıntı Sürerken Ameliyata Devam Etti: Depreme Görevi Başındayken Yakalanan Doktordan Duygulandıran Mesaj

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 10:56

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İstanbul’da meydana gelen deprem, vatandaşlarda büyük korku ve endişeye neden oldu. Sarsıntının ardından çok sayıda kişi güvenlik gerekçesiyle geceyi sokaklarda geçirdi. Art arda yaşanan artçı depremler, “beklenen büyük İstanbul depremi” endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Deprem anında ameliyatta olduğunu belirten bir doktor, yaşadığı anları anlattı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sarsıntıya rağmen bir an bile ameliyathaneyi terk etmeyi düşünmediğini söyleyen doktor, sağlık çalışanlarının sorumluluğunu vurguladı.

Sarsıntıya rağmen bir an bile ameliyathaneyi terk etmeyi düşünmediğini söyleyen doktor, sağlık çalışanlarının sorumluluğunu vurguladı.

Ardından, “Biz sizlere çok kıymet veriyoruz, rica ederim sizler de bizlere kıymet verin' ifadelerini kullanarak hasta ve hasta yakınlarına seslendi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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