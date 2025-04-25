Sarsıntı Sürerken Ameliyata Devam Etti: Depreme Görevi Başındayken Yakalanan Doktordan Duygulandıran Mesaj

İstanbul’da meydana gelen deprem, vatandaşlarda büyük korku ve endişeye neden oldu. Sarsıntının ardından çok sayıda kişi güvenlik gerekçesiyle geceyi sokaklarda geçirdi. Art arda yaşanan artçı depremler, “beklenen büyük İstanbul depremi” endişesini yeniden gündeme taşıdı.
Deprem anında ameliyatta olduğunu belirten bir doktor, yaşadığı anları anlattı.
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Sarsıntıya rağmen bir an bile ameliyathaneyi terk etmeyi düşünmediğini söyleyen doktor, sağlık çalışanlarının sorumluluğunu vurguladı.
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