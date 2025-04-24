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23 Nisan'da Kabinede Yer Alan Çocukalardan Biri Erdoğan'a Serdar Ortaç'ın "Kara Kedi" Şarkısını Armağan Etti

23 Nisan'da Kabinede Yer Alan Çocukalardan Biri Erdoğan'a Serdar Ortaç'ın "Kara Kedi" Şarkısını Armağan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 21:09

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların siyasi isimlerin yerine geçmesi, uzun yıllardır süregelen bir gelenektir. Bu özel günde, çocuklar geleceğin liderleri olarak koltuklara otururlar; bu, hem onların hem de toplumun geleceğine dair umut ve güvenin bir sembolüdür. 

Bu sene de kabinede vekillerin yerlerine çocuklar oturdu. Çocuklardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Serdar Ortaç'ın Kara Kedi şarkısını söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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