23 Nisan'da Kabinede Yer Alan Çocukalardan Biri Erdoğan'a Serdar Ortaç'ın "Kara Kedi" Şarkısını Armağan Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların siyasi isimlerin yerine geçmesi, uzun yıllardır süregelen bir gelenektir. Bu özel günde, çocuklar geleceğin liderleri olarak koltuklara otururlar; bu, hem onların hem de toplumun geleceğine dair umut ve güvenin bir sembolüdür.

Bu sene de kabinede vekillerin yerlerine çocuklar oturdu. Çocuklardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Serdar Ortaç'ın Kara Kedi şarkısını söyledi.