İstanbul Depreminin Ardından Özlem Gürses'ten Çarpıcı Açıklama

“İstanbul için artık hiçbir şey yapılamaz. O eşiği aştık. Hatta tanıdığım bazı deprem bilimciler 'keşke şu büyük deprem bir an önce olsa da İstanbul'u yeniden yapsak' diyor.”

Bu çarpıcı açıklamalar, İstanbul’un deprem hazırlığı konusunda hala ciddi adımlar atılmadığını ve kentsel dönüşümün yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.