İstanbul Depreminin Ardından Özlem Gürses'ten Çarpıcı Açıklama

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da büyük yıkım ve can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Ancak depremin ardından İstanbul’daki yüzlerce artçı sarsıntı, şehri tedirgin etti.
Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul’un deprem hazırlığı konusunda çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
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Gürses, açıklamasında depremle ilgili şu sözlere yer verdi:
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