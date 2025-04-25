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İstanbul Depreminin Ardından Özlem Gürses'ten Çarpıcı Açıklama

İstanbul Depreminin Ardından Özlem Gürses'ten Çarpıcı Açıklama

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 16:37

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Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da büyük yıkım ve can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Ancak depremin ardından İstanbul’daki yüzlerce artçı sarsıntı, şehri tedirgin etti.

Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul’un deprem hazırlığı konusunda çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gürses, açıklamasında depremle ilgili şu sözlere yer verdi:

Gürses, açıklamasında depremle ilgili şu sözlere yer verdi:

İstanbul için artık hiçbir şey yapılamaz. O eşiği aştık. Hatta tanıdığım bazı deprem bilimciler 'keşke şu büyük deprem bir an önce olsa da İstanbul'u yeniden yapsak' diyor.”

Bu çarpıcı açıklamalar, İstanbul’un deprem hazırlığı konusunda hala ciddi adımlar atılmadığını ve kentsel dönüşümün yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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