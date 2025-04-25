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İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Deprem Riskiyle Boşaltılıyor

İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Deprem Riskiyle Boşaltılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 15:08

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde deprem riski nedeniyle 20 gün süreyle faaliyetler durduruldu. Fakültenin Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı açıklandı.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken riskli yapılar için uyarılar yapıldı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken riskli yapılar için uyarılar yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için bir tedbir kararı alındı.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın 'İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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