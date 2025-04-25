Konya’da Beynine Pıhtı Atan Hasta Türkçeyi Unuttu, Danca Konuşmaya Başladı

Konya’da yaşayan 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçirdiği diz ameliyatından günler sonra beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Felç sonrası tedaviye alınan Karademir’in aniden Danca konuşmaya başlaması hem ailesini hem de doktorları şaşırttı.

Geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diz ameliyatı olan 58 yaşındaki Karademir, operasyondan iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç ile konuşma bozukluğu yaşadı. Yapılan tetkiklerde beynin sol tarafındaki büyük bir damarın pıhtı nedeniyle tıkandığı belirlendi.