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Konya’da Beynine Pıhtı Atan Hasta Türkçeyi Unuttu, Danca Konuşmaya Başladı

Konya’da Beynine Pıhtı Atan Hasta Türkçeyi Unuttu, Danca Konuşmaya Başladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 13:05

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Konya’da yaşayan 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçirdiği diz ameliyatından günler sonra beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Felç sonrası tedaviye alınan Karademir’in aniden Danca konuşmaya başlaması hem ailesini hem de doktorları şaşırttı.

Geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diz ameliyatı olan 58 yaşındaki Karademir, operasyondan iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç ile konuşma bozukluğu yaşadı. Yapılan tetkiklerde beynin sol tarafındaki büyük bir damarın pıhtı nedeniyle tıkandığı belirlendi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hızlı müdahalenin hayati olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hızlı müdahalenin hayati olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

 'Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı.' 

Öte yandan Özdemir, Karademir’in zamanla Türkçeyi yeniden konuşabileceğini ifade etti.

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığıyla duygularını şöyle dile getirdi:

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığıyla duygularını şöyle dile getirdi:

“Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor.”

Doktorlar, zamanla Türkçeye dönüş olabileceğini ifade ederken, ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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