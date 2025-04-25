Bir İçerik Üreticisi Depremde Çöken GSM Operatörlerini Parodi Videosuyla Tiye Aldı
23 Nisan günü, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem panik ve endişeye neden oldu. İstanbullular kendilerini evlerinden dışarı atarken geceyi sokakta geçirdi. Deprem paniği sürerken İstanbullu yakınlarına ulaşmak isteyenler ise 6 Şubat depreminde de olduğu gibi hatların çekmemesi problemiyle karşılaştı. GSM operatörlerine tepkiler kısa süre sürede çığ gibi büyüdü. Bir içerik üreticisi de parodi videosu çekerek GSM operatörlerine tepkisini gösterdi.
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6 Şubat depreminin üzerinden dile kolay 2 yıl geçti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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