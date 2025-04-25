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Bir İçerik Üreticisi Depremde Çöken GSM Operatörlerini Parodi Videosuyla Tiye Aldı

Bir İçerik Üreticisi Depremde Çöken GSM Operatörlerini Parodi Videosuyla Tiye Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 12:55

23 Nisan günü, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem panik ve endişeye neden oldu. İstanbullular kendilerini evlerinden dışarı atarken geceyi sokakta geçirdi. Deprem paniği sürerken İstanbullu yakınlarına ulaşmak isteyenler ise 6 Şubat depreminde de olduğu gibi hatların çekmemesi problemiyle karşılaştı. GSM operatörlerine tepkiler kısa süre sürede çığ gibi büyüdü. Bir içerik üreticisi de parodi videosu çekerek GSM operatörlerine tepkisini gösterdi.

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İşte o anlar 👇

6 Şubat depreminin üzerinden dile kolay 2 yıl geçti.

6 Şubat depreminin üzerinden dile kolay 2 yıl geçti.

Ancak GSM operatörleri 2 yıl sonra meydana gelen İstanbul depreminde de çöktü. Ünlüler, siyasetçiler, sosyal medya kullanıcıları, anlayacağınız herkes GSM operatörlerine tepkili. Altyapılarla ilgili ciddi bir geliştirme olması gerektiği yönünde düşüncelerini belirtiyorlar.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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