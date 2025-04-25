Bir İçerik Üreticisi Depremde Çöken GSM Operatörlerini Parodi Videosuyla Tiye Aldı

23 Nisan günü, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem panik ve endişeye neden oldu. İstanbullular kendilerini evlerinden dışarı atarken geceyi sokakta geçirdi. Deprem paniği sürerken İstanbullu yakınlarına ulaşmak isteyenler ise 6 Şubat depreminde de olduğu gibi hatların çekmemesi problemiyle karşılaştı. GSM operatörlerine tepkiler kısa süre sürede çığ gibi büyüdü. Bir içerik üreticisi de parodi videosu çekerek GSM operatörlerine tepkisini gösterdi.