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Mahmut Tanal Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Kanal İstanbul Projesi Coğrafya Ders Kitaplarına Girdi

Mahmut Tanal Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Kanal İstanbul Projesi Coğrafya Ders Kitaplarına Girdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 11:27

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 10. sınıf coğrafya ders kitabını ifşa etti. Kanal İstanbul projesinin 10. sınıf coğrafya ders kitabında yer aldığını açıklayan Tanal, ''Bu bir  ders kitabı değil,  propaganda metnidir! 10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!'' dedi.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Tanal, 10. sınıf coğrafya ders kitabında Kanal İstanbul projesinin yer aldığını duyurdu.

''Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir! 10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!'' diyen Mahmut Tanal paylaşımının devamında şunları söyledi:

''Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir! 10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!'' diyen Mahmut Tanal paylaşımının devamında şunları söyledi:

''Kitapta ne yazıyor?

• “Kanal İstanbul projesi hazırlanmıştır” ifadesiyle başlanıyor, ardından “açılacak kanalın 50 km uzunluğunda, 120 m genişliğinde ve 50 m derinliğinde olması planlanmaktadır” deniyor.

• Projenin güzergâhı haritayla birlikte verilerek, uygulanmakta olan bir devlet yatırımı gibi gösteriliyor.

• “İstanbul Boğazı tehlikeli, Kanal İstanbul güvenli” algısı yaratılıyor.

• Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece geçiş hakkı bağlamında değiniliyor, jeopolitik riskler ve hukuki tartışmalar yok sayılıyor.

• Bilimsel itirazlar, halkın karşı çıkışı, çevresel yıkım, deprem riski hiç yer almıyor.

Kitapta “bitmiştir” denmiyor, ancak kullanılan anlatım dili ve harita destekli görsellerle, Kanal İstanbul sanki olmuş-bitmiş ya da gerçekleşecekmiş gibi sunuluyor.

Bu açıkça:

• Bilimsel tarafsızlığın çöküşüdür.

• Anayasa’nın 42. maddesine aykırıdır.

Eğitim sistemi üzerinden siyasi propaganda yapılmasıdır!

Kanal İstanbul yok ama algısı kitaplarda var!

Devletin eğitim sistemi, yandaş projelerin tanıtım broşürü haline getirilmiştir!

Çocuklarımıza gerçekleri değil, iktidarın rüyalarını ezberletmek istiyorlar!

Bu ülkenin evlatlarına yalanla değil, bilimle yaklaşın!''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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