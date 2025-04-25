Mahmut Tanal Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Kanal İstanbul Projesi Coğrafya Ders Kitaplarına Girdi
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 10. sınıf coğrafya ders kitabını ifşa etti. Kanal İstanbul projesinin 10. sınıf coğrafya ders kitabında yer aldığını açıklayan Tanal, ''Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir! 10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!'' dedi.
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
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''Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir! 10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!'' diyen Mahmut Tanal paylaşımının devamında şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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