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Naci Görür, Şener Üşümezsoy'a Gönderme Yaparak Deprem Hakkında Açıklama Yaptı: "İstanbul Depremi Olacak"

Naci Görür, Şener Üşümezsoy'a Gönderme Yaparak Deprem Hakkında Açıklama Yaptı: "İstanbul Depremi Olacak"

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 13:12 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 13:24

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımının başına “Aziz milletimle dertleşme” diyen Naci Görür, İstanbul depreminin olacağını, 23 Nisan’daki depremin de bu olacak depremi öne çektiğini belirtti. 

Naci Görür ayrıca açıklamasının sonunda “Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir” diyerek de “Marmara’da deprem bitti” açıklaması yapan Şener Üşümezsoy’a göndermede bulundu.

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23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin etkileri ve yankıları devam ediyor.

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin etkileri ve yankıları devam ediyor.

Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmazken deprem sonrasında uzmanların ‘anlaşmazlıkları’ depremden daha çok konuşuldu. 

Şener Üşümezsoy “Marmara’de deprem bitti” derken Celal Şengör ve Naci Görür gibi isimlerin yanlış açıklamalar yaptığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Naci Görür, hem İstanbul depremi hakkındaki öngörülerini açıkladı hem de Şener Üşümezsoy’a üstü kapalı cevap verdi:

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Naci Görür, hem İstanbul depremi hakkındaki öngörülerini açıkladı hem de Şener Üşümezsoy’a üstü kapalı cevap verdi:

“AZİZ MİLLETİMLE DERTLEŞME: 

Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım. 

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir. Saygılarımla.'

twitter.com

Naci Görür, KAFA TV'deki açıklamalarında da şu ifadeleri kullanmıştı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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