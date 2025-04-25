Naci Görür, Şener Üşümezsoy'a Gönderme Yaparak Deprem Hakkında Açıklama Yaptı: "İstanbul Depremi Olacak"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımının başına “Aziz milletimle dertleşme” diyen Naci Görür, İstanbul depreminin olacağını, 23 Nisan’daki depremin de bu olacak depremi öne çektiğini belirtti.
Naci Görür ayrıca açıklamasının sonunda “Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir” diyerek de “Marmara’da deprem bitti” açıklaması yapan Şener Üşümezsoy’a göndermede bulundu.
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23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin etkileri ve yankıları devam ediyor.
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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Naci Görür, hem İstanbul depremi hakkındaki öngörülerini açıkladı hem de Şener Üşümezsoy’a üstü kapalı cevap verdi:
Naci Görür, KAFA TV'deki açıklamalarında da şu ifadeleri kullanmıştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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