'Huzur İstanbul' Uygulaması Hayata Geçti: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması hayata geçirildi. Çok sayıda tabancanın ele geçirildiği operasyonda 804 kişi gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 247 iş yeri denetlendi, yüzlerce kişi gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bin 373 personelin katılımıyla ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Denetim süresince 332 bin 669 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın