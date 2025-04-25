'Huzur İstanbul' Uygulaması Hayata Geçti: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

Uygulamada aranan 393, üzerinde suç unsuru bulunan 343 ve yoklama kaçağı 68 kişi olmak üzere 804 şüpheli yakalandı. Denetimlerde, 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 232 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 245 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 75 lira, bin 80 dolar ve 100 euroya el konuldu.

Ekipler, 42 bin 606 araç ve 2 bin 980 motosikleti kontrol etti. Bin 830 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten menedildi. Toplamda 767 bin 424 liralık trafik cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 247 umuma açık yer denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.