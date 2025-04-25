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'Huzur İstanbul' Uygulaması Hayata Geçti: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

'Huzur İstanbul' Uygulaması Hayata Geçti: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 12:27

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması hayata geçirildi. Çok sayıda tabancanın ele geçirildiği operasyonda 804 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 247 iş yeri denetlendi, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 247 iş yeri denetlendi, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan denetimlerin ilk aşaması 20.00 ile 22.00 arasında 214 sabit noktada gerçekleştirildi. Operasyonda polis helikopteri ve iki deniz botunu ve 1453 personel görev aldı.

Bin 373 personelin katılımıyla ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Denetim süresince 332 bin 669 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı.

Bin 373 personelin katılımıyla ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Denetim süresince 332 bin 669 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı.

Uygulamada aranan 393, üzerinde suç unsuru bulunan 343 ve yoklama kaçağı 68 kişi olmak üzere 804 şüpheli yakalandı. Denetimlerde, 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 232 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 245 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 75 lira, bin 80 dolar ve 100 euroya el konuldu.

Ekipler, 42 bin 606 araç ve 2 bin 980 motosikleti kontrol etti. Bin 830 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten menedildi. Toplamda 767 bin 424 liralık trafik cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 247 umuma açık yer denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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