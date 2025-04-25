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Cübbeli Ahmet Dualarıyla Depremin Şiddetini Düşürdüğünü İddia Etti

Cübbeli Ahmet Dualarıyla Depremin Şiddetini Düşürdüğünü İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.04.2025 - 15:19

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden olmuştu. Farklı görüşlerden jeologların tartışma alanına dönen 23 Nisan 2025 Depremi hakkında Cübbeli Ahmet de konuştu. Depremin tahrip yaratmamasını ise zamanında yaptığı 'Ara ara depremler yaparak gazı yavaş yavaş çıkart' şeklinde yaptığı duayla ilişki olabileceğini anlattı.

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Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul depremi ardından kanalında vaaz verdi.

Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul depremi ardından kanalında vaaz verdi.

Depremi Ramazan ayında rüyasında gördüğünü söyleyen Cübbeli Ahmet “Rüyamda gördüm, dua okudum, deniz kabardı biraz sonra söndü” dedi.

Gördüğü rüyadan sonra yaptıkları duaların kabul görmüş olabileceğini şu sözlerle anlattı;

Gördüğü rüyadan sonra yaptıkları duaların kabul görmüş olabileceğini şu sözlerle anlattı;

“Biliyorsunuz 1 Mart gibi Ramazan’ın başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili… Ve anlatmıştım. Bir yıkılma olmadığını ama çok korkutulduğumuzu beyan edip 19 Mart’ta hacet namazı kılalım belaların defi için demiştik sonra toplanmıştık. Binlerce kişi kılmıştık. Bu da ona bir delalet oldu bir yıkım olmaması… Bu arada bazı deprem uzmanları kanallarda konuştular bugün, bir tanesi beklenen İstanbul depremi de bununla geçmiştir, bu onu savmıştır şeklinde ifade de bulundu. Mevlam bilir tabi. Bizim dualarımızı hatırlıyorsanız, ya Rabbim yıkma bizi mutlaka bir deprem yapacaksan, o zaman ara ara depremler yaparak gazı yavaş yavaş çıkartarak, aynı böyle tabirler kullanmıştım hatırlamanız lazım, bir kerede 7,5-8 olacağına 4’tür, 5’tir 6’dır gazı yavaş yavaş çıkartıp bizi yıkma diye dualar yaptık. Benim dualarımın hükmünden bahsetmiyorum, gerçi efendi hazretleri ‘duan müctencaptır demişti, müjde vermişti ama ben onu cemaatin aminlerine bağlıyorum.”

Bazı deprem uzmanlarının kendisinin tezine benzer şeyler söylediğini hatırlatarak şu sözleri söyledi;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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