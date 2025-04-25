Cübbeli Ahmet Dualarıyla Depremin Şiddetini Düşürdüğünü İddia Etti
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden olmuştu. Farklı görüşlerden jeologların tartışma alanına dönen 23 Nisan 2025 Depremi hakkında Cübbeli Ahmet de konuştu. Depremin tahrip yaratmamasını ise zamanında yaptığı 'Ara ara depremler yaparak gazı yavaş yavaş çıkart' şeklinde yaptığı duayla ilişki olabileceğini anlattı.
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Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul depremi ardından kanalında vaaz verdi.
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Gördüğü rüyadan sonra yaptıkları duaların kabul görmüş olabileceğini şu sözlerle anlattı;
Bazı deprem uzmanlarının kendisinin tezine benzer şeyler söylediğini hatırlatarak şu sözleri söyledi;
Tepkiler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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