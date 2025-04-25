Cübbeli Ahmet Dualarıyla Depremin Şiddetini Düşürdüğünü İddia Etti

“Biliyorsunuz 1 Mart gibi Ramazan’ın başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili… Ve anlatmıştım. Bir yıkılma olmadığını ama çok korkutulduğumuzu beyan edip 19 Mart’ta hacet namazı kılalım belaların defi için demiştik sonra toplanmıştık. Binlerce kişi kılmıştık. Bu da ona bir delalet oldu bir yıkım olmaması… Bu arada bazı deprem uzmanları kanallarda konuştular bugün, bir tanesi beklenen İstanbul depremi de bununla geçmiştir, bu onu savmıştır şeklinde ifade de bulundu. Mevlam bilir tabi. Bizim dualarımızı hatırlıyorsanız, ya Rabbim yıkma bizi mutlaka bir deprem yapacaksan, o zaman ara ara depremler yaparak gazı yavaş yavaş çıkartarak, aynı böyle tabirler kullanmıştım hatırlamanız lazım, bir kerede 7,5-8 olacağına 4’tür, 5’tir 6’dır gazı yavaş yavaş çıkartıp bizi yıkma diye dualar yaptık. Benim dualarımın hükmünden bahsetmiyorum, gerçi efendi hazretleri ‘duan müctencaptır demişti, müjde vermişti ama ben onu cemaatin aminlerine bağlıyorum.”