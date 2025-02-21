Sen Gerçek Bir İlişki İçinde misin?
Sen Gerçek Bir İlişki İçinde misin?
Herkes bir ilişki yaşar ama her ilişki gerçek ve derin midir? Hayatında anlamlı bir bağ kurup kurmadığını merak ediyor musun? Duygularının gerçekten karşılık bulup bulmadığını ve ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulu olup olmadığını anlamanın zamanı geldi!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle birlikte zaman geçirirken kendini nasıl hissediyorsun?
4. Bir problem yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz?
5. Partnerinle birlikteyken kendin gibi davranabiliyor musun?
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6. İlişkiniz dışarıdan gelen müdahalelere ne kadar dayanıklı?
7. Partnerin seninle ilgili önemli detayları hatırlar mı?
8. Partnerinle hayalleriniz ve gelecek hakkında konuşuyor musunuz?
9. Partnerinle birbirinize karşı ne kadar dürüstsünüz?
10. Partnerin seni zor zamanlarında ne kadar destekler?
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11. Sen gerçek bir ilişkinin içindesin!
Sen gerçek bir ilişkide sayılırsın!
Sen gerçek bir ilişki içinde değilsin!
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