Burcuna Göre Hayattan Beklentin Ne?

Akrep burcu olarak, hayattan en büyük beklentin derinlik, tutku ve kontrol. Senin için yüzeysel ilişkiler ve deneyimler yeterli değildir; her şeyin en derinine inmek istersin. İnsanların ve olayların ardındaki gizemleri çözmek, onları anlamak senin için büyük bir tutkudur. Duygusal olarak çok derin hissedersin ve bu duygularını başkalarına her zaman açmazsın. Güçlü bir sezgiye sahipsin, bu yüzden insanların niyetlerini ve duygularını kolayca anlayabilirsin. Hayatta senin için en önemli şey, kontrol sahibi olmak ve kendi hayatını yönlendirebilmektir. Tutkuların seni yönlendirir ve bu tutkular doğrultusunda büyük değişimler yaşayabilirsin. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapın vardır; bu yüzden her zaman daha derine inmeye, daha fazlasını keşfetmeye istekli olursun.