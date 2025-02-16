İnsanlara Ne Kadar Güveniyorsun?
İnsanlara Ne Kadar Güveniyorsun?
Hepimizin hayatında güven duygusu önemli bir yer tutar. Güven, hem ilişkilerimizi şekillendirir hem de dünyaya nasıl baktığımızı belirler. Kimi insanlar için güven kolayca sağlanırken, kimileri güven konusunda daha temkinli olabilir. Peki sen, insanlara ne kadar güveniyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın sırlarını başkasına anlattı. Ne yaparsın?
4. İnsanların ne söylediğine mi, ne yaptığına mı daha çok dikkat edersin?
5. Hayatında kaç kişiye tam anlamıyla güvenebilirsin?
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6. Bir arkadaşınla uzun süredir görüşmediysen ve aniden aradıysa ne düşünürsün?
7. Yeni bir ilişkiye başlarken, karşındaki kişiye hemen güvenebilir misin?
8. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni insanlara karşı nasıl etkiledi?
9. Birisi hakkında negatif bir şey duyduğunda hemen inanır mısın?
10. Genelde temkinli biri misin?
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Sen insanlara hiç güvenmiyorsun!
Sen insanlara güvenmekte zaman zaman zorlanıyorsun!
Sen insanlara kolayca güveniyorsun!
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