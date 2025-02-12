Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Barışık mısın?
Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Barışık mısın?
Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Peki ya kendinle barışık olduğunu düşünüyor musun? Günlük hayatta karşımıza çıkan birçok durumda, kendimizle ilgili farkındalığımızın ne kadar yüksek olduğunu bilmek, hayatı daha huzurlu bir şekilde sürdürmemizi sağlar. Bakalım, sen gerçekten kendinle barışık mısın?
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1. Aynaya baktığında kendini iyi hissediyor musun?
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2. Hatalarını kabul edebilmek senin için ne kadar kolay mı?
3. Başkalarının düşünceleri senin için önemli midir?
4. Kendine vakit ayırabiliyor musun?
5. Olumsuz duygularınla başa çıkabilir misin?
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6. Eleştiri kabul edebiliyor musun?
7. Başarılarının farkında mısın?
8. Kendini diğer insanlarla kıyaslar mısın?
9. Hedeflerine ulaşmakta kararlı mısın?
10. Geçmişte yaptığın hataları sık sık düşünür müsün?
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Kendinle barışık birisin!
Kendinle barışmakta zorlanıyorsun!
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Kendinle barışık birisin!