Ne Kadar Sağlıklı Kararlar Veriyorsun?
Ne Kadar Sağlıklı Kararlar Veriyorsun?
Hayat, kararlardan ibaret. Büyük ya da küçük, her gün yaptığımız seçimler, geleceğimizi şekillendirir. Peki sen, verdiğin kararların ne kadar sağlıklı olduğunu hiç merak ettin mi? Zor durumlarla başa çıkarken ne kadar bilinçli hareket ediyorsun? Kendi hayatında, işte ya da sosyal ilişkilerinde ne kadar doğru kararlar aldığını öğrenmeye hazır mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşınla aranızda bir anlaşmazlık çıktı ve o seni haksız buluyor. Ne yaparsın?
4. Sağlığınla ilgili bir sorun hissediyorsun, ama işler çok yoğun. Ne yaparsın?
5. Birikim yapar mısın?
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6. Uzun zamandır hayalini kurduğun bir hedef var, ama riskli bir karar vermen gerekiyor. Ne yaparsın?
7. Geleceğinle ilgili önemli bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
8. Arkadaşlarınla sık sık fikir ayrılığına düşer misin?
9. Yeni bir iş teklifi aldın, ama şu anki işinde de mutlusun. Ne yaparsın?
10. Bunlardan birini seçmen gerekirse, hangisini seçersin?
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Sen kararlarını hiç sağlıklı bir şekilde almıyorsun!
Sen kararlarını genelde sağlıklı bir şekilde alıyorsun!
Sen kararlarını çok sağlıklı bir şekilde alıyorsun!
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