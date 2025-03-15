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Buket Aydın’dan Tartışma Yaratacak Sözler: “Artık Oruç Tutan Kendisini Suçlu Hisseder Oldu”

Buket Aydın’dan Tartışma Yaratacak Sözler: “Artık Oruç Tutan Kendisini Suçlu Hisseder Oldu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 15:08

tv100 kanalında Buket Aydın Soruyor programının yeni konuğu islami yazar Mehmet Ali Bulut oldu. Program sorular üzerinden ilerlerken konu “Kıyamet alametleri nelerdir?” sorusuna geldi. Buket Aydın ise oruç hakkında düşüncelerini dile getirdi. Artık oruç tutmanın garip görüldüğü sonucuna varan bir yorumda bulunmuştu.

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Buket Aydın’ın oruç konusunda sözleri kısa sürede sosyal medyada da etkileşim aldı.

Buket Aydın’ın oruç konusunda sözleri kısa sürede sosyal medyada da etkileşim aldı.

Hemfikir olanlar da vardı, yanlış düşündüğünü dile getirenler de. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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