Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç'tan 42 Gün Sonra İlk Paylaşım: ''Kimseye Hakaret Etmedim''

Saraç paylaşımında, “Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence“ demişti.

İşte ne olduysa bu paylaşım sonrası oldu. Saraç'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü ve hakkında soruşturma başlatıldı.