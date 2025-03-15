Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç'tan 42 Gün Sonra İlk Paylaşım: ''Kimseye Hakaret Etmedim''
Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç'tan 42 Gün Sonra İlk Paylaşım: ''Kimseye Hakaret Etmedim''
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan astrolog Hilal Saraç'tan ilk açıklama 42 gün sonra geldi.
Hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Hilal Saraç paylaşımında, kimseye hakaret etmediğinin altını çizdi.
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Ünlü astrolog Hilal Saraç, 6 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Saraç hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Tutuklu yargılanan Hilal Saraç'tan 42 gün sonra ilk açıklama geldi. Hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Hilal Saraç paylaşımında, kimseye hakaret etmediğini söyledi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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