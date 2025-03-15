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Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç'tan 42 Gün Sonra İlk Paylaşım: ''Kimseye Hakaret Etmedim''

Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç'tan 42 Gün Sonra İlk Paylaşım: ''Kimseye Hakaret Etmedim''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 12:57

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan astrolog Hilal Saraç'tan ilk açıklama 42 gün sonra geldi.

Hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Hilal Saraç paylaşımında, kimseye hakaret etmediğinin altını çizdi.

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Ünlü astrolog Hilal Saraç, 6 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Ünlü astrolog Hilal Saraç, 6 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Saraç paylaşımında, “Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence“ demişti.

İşte ne olduysa bu paylaşım sonrası oldu. Saraç'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü ve hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Saraç hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Saraç hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, akşam saatlerinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, 'X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır' denildi.

Tutuklu yargılanan Hilal Saraç'tan 42 gün sonra ilk açıklama geldi. Hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Hilal Saraç paylaşımında, kimseye hakaret etmediğini söyledi.

Tutuklu yargılanan Hilal Saraç'tan 42 gün sonra ilk açıklama geldi. Hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Hilal Saraç paylaşımında, kimseye hakaret etmediğini söyledi.

Saraç paylaşımında, ''Bir an önce özgürlüğüme, mesleğime ve çocuklarıma kavuşmak devamında da hayatımı huzurlu bir şekilde sürdürmek istiyorum'' dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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