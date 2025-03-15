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Erdoğan İstedi: Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları

Erdoğan İstedi: Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 09:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli kamu kurumlarında değişikliğe gidildi. Gece yarısı yeni atama ve görevden alma kararları açıklandı.Yeni alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre bakanlıkların da dahil olduğu birçok kurumda yeni atama ve görevden alma kararları alındı.

Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.

Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür, Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durkan, Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Aldemir, Atanur Karadağ atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Karakoyun atandı. Sakarya Bölge Müdürlüğüne ise Yunus Ekşi getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı.

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tuncer, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin  

Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mingan, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan Özgür atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da Spor Müşavirliğine Sevda Altunoluk atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da Spor Müşavirliğine Sevda Altunoluk atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki Müfettişliklere Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen, Görkem Ali Kaya getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sivas İl Müdürlüğüne Mustafa Bandırmalı atandı. Helal Akreditasyon Kurumu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da İsa Tekpınar getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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