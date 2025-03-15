Erdoğan İstedi: Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Erdoğan İstedi: Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli kamu kurumlarında değişikliğe gidildi. Gece yarısı yeni atama ve görevden alma kararları açıklandı.Yeni alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.
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Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.
Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da Spor Müşavirliğine Sevda Altunoluk atandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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