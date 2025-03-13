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Kuyumculardan Alım-Satım İşlemlerine Yönelik Yeni Kısıtlama Kararları

Kuyumculardan Alım-Satım İşlemlerine Yönelik Yeni Kısıtlama Kararları

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 17:50

Altın fiyatlarının artmasıyla beraber yurttaş ''kesme altın''a yöneldi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'kesme altın' nedeniyle yaşanan mağduriyetlere karşı harekete geçti. Kuyumcular bu tip altınların alım-satımı işlemlerine yönelik yeni kısıtlama kararları aldı.

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Alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar attı.

Alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar attı.

Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan 'çekili altın' ya da 'kesme altın' şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

Altın fiyatlarındaki ön görülemez yükselme yurttaşın kafasını karıştırdı. Son çare 'kesme altın''a yönelen yurttaş, dolandırıcıların ağına da böylelikle düşmüş oldu.

Altın fiyatlarındaki ön görülemez yükselme yurttaşın kafasını karıştırdı. Son çare 'kesme altın''a yönelen yurttaş, dolandırıcıların ağına da böylelikle düşmüş oldu.

Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suistimale açık olduğu değerlendirildi.

Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

Yurttaşın mağduriyetlerinin artması üzerine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin hazırlanan yeni mevzuatta sona gelindiğini açıkladı.

Yurttaşın mağduriyetlerinin artması üzerine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin hazırlanan yeni mevzuatta sona gelindiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, şunları söyledi:

 'Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.'

Bakanlığın yürüttüğü çalışma sonrası kuyumcular harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda kuyumcu, kaynağı belirtilmeyen kesme altınların alım işlemlerini durdurdu.

Bakanlığın yürüttüğü çalışma sonrası kuyumcular harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda kuyumcu, kaynağı belirtilmeyen kesme altınların alım işlemlerini durdurdu.

Dolandırıcıların bir numaralı tercihi haline gelen altın türüne ilişkin kuyumculuk sektörü, bakanlık tarafından tamamlanacak mevzuatın içeriğini beklemeye geçerken, yatırım amacıyla elinde kesme altın bulunduran vatandaşların mağdur olmaması için ilave önlemler alınacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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