Kuyumculardan Alım-Satım İşlemlerine Yönelik Yeni Kısıtlama Kararları
Kuyumculardan Alım-Satım İşlemlerine Yönelik Yeni Kısıtlama Kararları
Altın fiyatlarının artmasıyla beraber yurttaş ''kesme altın''a yöneldi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'kesme altın' nedeniyle yaşanan mağduriyetlere karşı harekete geçti. Kuyumcular bu tip altınların alım-satımı işlemlerine yönelik yeni kısıtlama kararları aldı.
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Alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar attı.
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Altın fiyatlarındaki ön görülemez yükselme yurttaşın kafasını karıştırdı. Son çare 'kesme altın''a yönelen yurttaş, dolandırıcıların ağına da böylelikle düşmüş oldu.
Yurttaşın mağduriyetlerinin artması üzerine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin hazırlanan yeni mevzuatta sona gelindiğini açıkladı.
Bakanlığın yürüttüğü çalışma sonrası kuyumcular harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda kuyumcu, kaynağı belirtilmeyen kesme altınların alım işlemlerini durdurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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