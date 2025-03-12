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Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Diplomanın Yasal Olduğunu Bildiren Dekan İstifa Etti!

Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Diplomanın Yasal Olduğunu Bildiren Dekan İstifa Etti!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 00:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna ilişkin çıkan iddialar sonrası soruşturma başlatılmıştı. Diploma krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili 5 yıl önce CİMER’e gelen şikayete cevap veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse istifa etti.

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İmamoğlu söz konusu gelişmeyi ilk kez Kastamonu'da gerçekleştirdiği mitingde duyurdu.

İmamoğlu söz konusu gelişmeyi ilk kez Kastamonu'da gerçekleştirdiği mitingde duyurdu.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında bugün Kastamonu'ya geldi.

İmamoğlu, 5 yıl önce CİMER'e gelen şikayet üzerine diplomasının yasal olduğunu bildiren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse’nin istifa ettirildiğini açıkladı.

İmamoğlu, 5 yıl önce CİMER'e gelen şikayet üzerine diplomasının yasal olduğunu bildiren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse’nin istifa ettirildiğini açıkladı.

İmamoğlu, Köse'nin istifası hakkında şunları söyledi: 

''Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından, 'İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur.' Raporu verilmiştir. Bu raporu biz bile yeni öğrendik, bilmiyorduk. 2020'de sormuş, fakülte cevap vermiş. Altında dekan olan, profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı. Dertleri ne Ekrem'in diplomasını iptal ettirecekler. Ya bunlar bakın bu kötülük, bu kötü akıl, bu cumhurbaşkanının ürettiği korku iklimi düzgün, namuslu insanlara yüklediği yükün karşılığıdır. Yılların bilim insanına bile bunu yaptırdılar. Allah sizi ıslah etsin.''

''572 yıllık İstanbul Üniversitesi Rektörü, buradan sesleniyorum'' diyen İmamoğlu son olarak şunları dile getirdi:

''572 yıllık İstanbul Üniversitesi Rektörü, buradan sesleniyorum'' diyen İmamoğlu son olarak şunları dile getirdi:

''Şimdi elinin vicdanına koy. Erdoğan, İBB Başkanıyken sen onun daire başkanıydın. Aynı ekiptensin biliyorum. Bol bol fotoğrafları var arşivde. Tamam iktidara geldi seni YÖK üyesi yaptı. 2023'te de rektör oldun. Bunu da biliyorum. Ona karşı vefa duyabilirsin. Ona da saygı duyuyorum. Elini hiç bırakmamış, ona da saygı duyuyorum. Ama ben esas insanın kendisine saygı duyarım. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? 572 yıllık üniversitenin rektörü, bir tıp doktorusunuz. Yemin ederek göreve başlıyorsunuz ve o yeminde bir ifade var. 'Bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden kaçınacağım' diyor yeminin. And içip, namus sözü veriyorsun. Şimdi bizzat imzanla hazırladığın bu raporda dahi beni haklı gördüğün ortada. Peki bana karşı apaçık kötülük ve suistimal yapılırken, fakültende dekan istifa etmek zorunda kalırken buna sessiz mi kalacaksın? Rektör olarak kalmak için, bir koltuk uğruna yeminini mi çiğneyeceksin? Konuşmayarak bu vebalden kurtulamazsın. Ben Ekrem İmamoğlu. Şerefi ve nasumusu için yaşayan, bu ülkenin milletine hizmet etmek için and içmiş olan ben Ekrem İmamoğlu. Namus ve şeref sözü veriyorum ki, ben bu savaşı kazanacağım.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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