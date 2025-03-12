Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Diplomanın Yasal Olduğunu Bildiren Dekan İstifa Etti!
Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Diplomanın Yasal Olduğunu Bildiren Dekan İstifa Etti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna ilişkin çıkan iddialar sonrası soruşturma başlatılmıştı. Diploma krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili 5 yıl önce CİMER’e gelen şikayete cevap veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse istifa etti.
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İmamoğlu söz konusu gelişmeyi ilk kez Kastamonu'da gerçekleştirdiği mitingde duyurdu.
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İmamoğlu, 5 yıl önce CİMER'e gelen şikayet üzerine diplomasının yasal olduğunu bildiren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse’nin istifa ettirildiğini açıkladı.
''572 yıllık İstanbul Üniversitesi Rektörü, buradan sesleniyorum'' diyen İmamoğlu son olarak şunları dile getirdi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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