Sürücüler Dikkat: Beyaz Far Hakkında Karar Verildi
Sürücüler Dikkat: Beyaz Far Hakkında Karar Verildi
İçişleri Bakanlığı, beyaz far kullanımı hakkında kararını verdi. Bakanlık, trafikte karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü zorlaştıran beyaz far kullanımını yasaklamaya karar verdi.
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi.
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Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışında beyaz fara sahip olan araçlar dışında sonradan xenon beyaz far takılan otomobiller cezaya tabi tutulacak.
Fabrika çıkışlı beyaz far sahibi olmayan sonradan takılan araçlara uygulanacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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