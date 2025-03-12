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Sürücüler Dikkat: Beyaz Far Hakkında Karar Verildi

Sürücüler Dikkat: Beyaz Far Hakkında Karar Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 20:38

İçişleri Bakanlığı, beyaz far kullanımı hakkında kararını verdi. Bakanlık, trafikte karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü zorlaştıran beyaz far kullanımını yasaklamaya karar verdi.

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi.

İçişleri Bakanlığı araç sürücüleri için trafikte görüşü oldukça olumsuz etkileyen beyaz xenon far hakkında yeni bir karar aldı.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışında beyaz fara sahip olan araçlar dışında sonradan xenon beyaz far takılan otomobiller cezaya tabi tutulacak.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışında beyaz fara sahip olan araçlar dışında sonradan xenon beyaz far takılan otomobiller cezaya tabi tutulacak.

Trafik içerisindeki güvenliği arttırmak amacıyla gidilen yeni düzenlemeyle birlikte xenon beyaz far sahibi araçlar gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmediği taktirde araçların trafikten men edilmesi söz konusu olacak.

Fabrika çıkışlı beyaz far sahibi olmayan sonradan takılan araçlara uygulanacak.

Fabrika çıkışlı beyaz far sahibi olmayan sonradan takılan araçlara uygulanacak.

Xenon beyaz far cezası egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik ceza ile eşdeğer olacak. Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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