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Murat Ongun Sosyal Medyadan Duyurdu: İzlenmeyen Programa Para Ödenmiş

Murat Ongun Sosyal Medyadan Duyurdu: İzlenmeyen Programa Para Ödenmiş

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 19:02

CHP kurultayı için 1200 telefon aldığı iddiasını yalanlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) Medya A.Ş’nin Başkanı Murat Ongun,  yazar Sevda Türküsev ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Yakın zamanda aynı uçakta denk geldiği İrem Derici ile gergin anlar yaşayan yazar Sevda Türküsev bu kez de karşımıza dikkat çeken iddialarla çıktı.

Yakın zamanda aynı uçakta denk geldiği İrem Derici ile gergin anlar yaşayan yazar Sevda Türküsev bu kez de karşımıza dikkat çeken iddialarla çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) Medya A.Ş.’nin başkanı Murat Ongun, şirketin CHP kurultayı için 1200 telefon aldığı iddiasına ‘kuyruklu yalan’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye giderek bir bilgisayara el koymuştu.

Geçtiğimiz günlerde savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye giderek bir bilgisayara el koymuştu.

TGRT Haber'deki 'Taksim Meydanı' isimli programının yorumcularından gazeteci Nuray Başaran “Medya A.Ş.’den transfer edilen para kime transfer edildiyse raporlanmış. Gazeteciler tek tek belirlenmiş. Bu gazetecilere ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Kurultay için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.’den ödenmiş” iddiasında bulunmuştu.

Ongun, yazar Sevda Türküsev'in geçmişte Medya AŞ tarafından fonlandığı ve program başına 78 bin TL aldığını açıkladı.

Ongun, yazar Sevda Türküsev'in geçmişte Medya AŞ tarafından fonlandığı ve program başına 78 bin TL aldığını açıkladı.

Türküsev'in programlarının izleyici kitlesi bulamadığı da iddia edildi. Ongun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. 

Ongun, şu ifadeleri kullandı: 

'Medya AŞ'nin 1200 telefon aldığı kuyruklu yalan ama Sevda Türküsev'in eski dönemde Medya AŞ tarafından fonlandığı ve (neredeyse hiç izlenmeyen) program başına 78.000 TL (bugünkü değeriyle) aldığı gerçek.'

İşte Murat Ongun'un paylaşımı:

İşte Murat Ongun'un paylaşımı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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