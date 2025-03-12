Murat Ongun Sosyal Medyadan Duyurdu: İzlenmeyen Programa Para Ödenmiş
Murat Ongun Sosyal Medyadan Duyurdu: İzlenmeyen Programa Para Ödenmiş
CHP kurultayı için 1200 telefon aldığı iddiasını yalanlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) Medya A.Ş’nin Başkanı Murat Ongun, yazar Sevda Türküsev ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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Yakın zamanda aynı uçakta denk geldiği İrem Derici ile gergin anlar yaşayan yazar Sevda Türküsev bu kez de karşımıza dikkat çeken iddialarla çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye giderek bir bilgisayara el koymuştu.
Ongun, yazar Sevda Türküsev'in geçmişte Medya AŞ tarafından fonlandığı ve program başına 78 bin TL aldığını açıkladı.
İşte Murat Ongun'un paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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