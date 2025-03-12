Erdoğan Hamle Yaptı, Arkası Geldi: DEM Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Talebi
Erdoğan Hamle Yaptı, Arkası Geldi: DEM Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Talebi
'İmralı heyeti randevu isterse veririm' diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talep geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi.
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Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası DEM Parti'de hareketli anlar yaşandı.
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"Heyetimiz Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir'' diyen DEM Partili Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:
DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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