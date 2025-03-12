Erdoğan Hamle Yaptı, Arkası Geldi: DEM Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Talebi

''Biz buradayken heyetimizde başvuru hazırlıklarını yapacak bugün ya da yarın sabah. Görüşme önemlidir, daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorunu konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz başvurusunu yapıp görüşecektir.'