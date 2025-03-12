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Erdoğan Hamle Yaptı, Arkası Geldi: DEM Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Talebi

Erdoğan Hamle Yaptı, Arkası Geldi: DEM Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Talebi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 18:10

'İmralı heyeti randevu isterse veririm' diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talep geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi.

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Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası DEM Parti'de hareketli anlar yaşandı.

Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası DEM Parti'de hareketli anlar yaşandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Heyetimiz Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir'' diyen DEM Partili Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:

"Heyetimiz Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir'' diyen DEM Partili Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:

''Biz buradayken heyetimizde başvuru hazırlıklarını yapacak bugün ya da yarın sabah. Görüşme önemlidir, daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorunu konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz başvurusunu yapıp görüşecektir.'

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrası AK Parti'nin Meclis yönetimiyle bir araya gelmişti. Heyet; CHP, EMEP ve DEVA partileriyle görüşmüştü. Heyet bugün ise Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. İlk turda randevu vermeyen İYİ Parti ikinci turda listede yok.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te AKP ve MHP ile görüşecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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