Kuzey Denizi'nde Yangın Faciası: 24 Saattir Söndürülemedi

Uzmanlar sızıntının yol açabileceği hasarın boyutunu tahmin etmenin 'çok zor' olduğunu söylerken, sızıntının kuşları etkileyebileceği, balıkları ve diğer deniz canlılarını öldürebileceği konusunda uyardı.

Exeter Üniversitesi'nden kıdemli bilim insanı Paul Johnston, sızıntının deniz yaşamı için oluşturabileceği tehlikeler konusunda terdirgin olduklarını belirtti.

Southampton Üniversitesi Denizcilik Uzmanı Dr. Seyidvahid Vakili, olası bir sodyum siyanür sızıntısının temizlenmesi için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını söyledi ve sızıntının boyutuna göre denizin tamamen temizlenmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi.

Sodyum siyanür sızıntısının olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi açıklanmazken yakıt sızıntıları uzmanı Alex Lukyanov, sızıntının bedenin 'çok ağır' olabileceğini belirtti.

Reading Üniversitesi'nde görev yapan Lukyanov; sızıntının boyutunun hava koşullarına, denizdeki akıntılara, rüzgarın şiddettine ve petrolün türüne bağlı olacağını söyledi.

Lukyanov, sızan yakıtın 'suda yavaş parçalanan kalıcılığı yüksek bir petrol türü' olduğunu belirtti ve 'Çevresel bedeli ağır olabilir' uyarısında bulundu.