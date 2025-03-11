Kuzey Denizi'nde Yangın Faciası: 24 Saattir Söndürülemedi
Kuzey Denizi'nde Yangın Faciası: 24 Saattir Söndürülemedi
Kuzey Denizi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangın 24 saattir söndürülemedi. Kargo şirketinden ilk açıklama geldi.
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Kuzey Denizi'nde Portekiz bayraklı Solong kargo gemisi ile ABD bandıralı Stena Immaculate petrol tankerinin çarpışması sonucu yangın çıktı.
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24 saattir kontrol altına alınamayan yangına, tankerden sızan yakıtın neden olduğu belirtildi. Kaza sonucu 36 mürettebat kurtarıldı, bir mürettebat ise kayıp.
Solong kargo gemisinde yüklü 15 konteynerde, sodyum siyanürün yanı sıra içeriği bilinmeyen alkol taşıdığı belirtildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numara sözcüsü, Kuzey Denizi'ne sızan jet yakıtının "endişe verici" olduğunun altını çizdi.
Haklarında çeşitli iddialar gündeme gelen Solong kargo gemisinin sahibi Alman nakliye şirketi Ernst Russ açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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