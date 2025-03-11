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Kuzey Denizi'nde Yangın Faciası: 24 Saattir Söndürülemedi

Kuzey Denizi'nde Yangın Faciası: 24 Saattir Söndürülemedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 18:57

Kuzey Denizi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangın 24 saattir söndürülemedi. Kargo şirketinden ilk açıklama geldi.

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Kuzey Denizi'nde Portekiz bayraklı Solong kargo gemisi ile ABD bandıralı Stena Immaculate petrol tankerinin çarpışması sonucu yangın çıktı.

Kuzey Denizi'nde Portekiz bayraklı Solong kargo gemisi ile ABD bandıralı Stena Immaculate petrol tankerinin çarpışması sonucu yangın çıktı.

24 saattir kontrol altına alınamayan yangına, tankerden sızan yakıtın neden olduğu belirtildi. Kaza sonucu 36 mürettebat kurtarıldı, bir mürettebat ise kayıp.

24 saattir kontrol altına alınamayan yangına, tankerden sızan yakıtın neden olduğu belirtildi. Kaza sonucu 36 mürettebat kurtarıldı, bir mürettebat ise kayıp.

İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyreden Solong isimli kargo gemisi ile İngiltere'nin Hull kenti yakınlarında demirli Stena Immaculate petrol tankerine çarptı.

Dün Kuzey Denizi'nde ABD bandıralı Stena Immaculate ve Portekiz bayraklı Solong arasındaki kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soru işaretleri artarken çıkan yangının devam ettiği bildirildi.

Stena Immaculate petrol tankerinin jet yakıtı yüklü olduğu aktarılırken Solong kargo gemisinin zehirli madde sodyum siyanür taşıdığı vurgulandı.

Solong kargo gemisinde yüklü 15 konteynerde, sodyum siyanürün yanı sıra içeriği bilinmeyen alkol taşıdığı belirtildi.

Solong kargo gemisinde yüklü 15 konteynerde, sodyum siyanürün yanı sıra içeriği bilinmeyen alkol taşıdığı belirtildi.

Stena Immaculate petrol tankerinde ise 220.000 varil jet yakıtı bulunduğu açıklandı. Petrol tankerinin ABD merkezli işletmecisi Crowley, 24 saattir söndürülmeye çalışılan yangına, gemiden sızan jet yakıtının neden olduğunu ifade etti.

Kazadan sağ kurtulan bir mürettebat üyesi, alevlerin arasından sağ çıkanların saçlarının yandığını söyledi.Stena Immaculate gemisinde çalışan bir mürettebat üyesi ise, 'Birdenbire, devasa bir gemi belirdi' dedi ve çarpışmaya engel olmak için sadece saniyelere sahip olduklarını aktardı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numara sözcüsü, Kuzey Denizi'ne sızan jet yakıtının "endişe verici" olduğunun altını çizdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numara sözcüsü, Kuzey Denizi'ne sızan jet yakıtının "endişe verici" olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar sızıntının yol açabileceği hasarın boyutunu tahmin etmenin 'çok zor' olduğunu söylerken, sızıntının kuşları etkileyebileceği, balıkları ve diğer deniz canlılarını öldürebileceği konusunda uyardı.

Exeter Üniversitesi'nden kıdemli bilim insanı Paul Johnston, sızıntının deniz yaşamı için oluşturabileceği tehlikeler konusunda terdirgin olduklarını belirtti.

Southampton Üniversitesi Denizcilik Uzmanı Dr. Seyidvahid Vakili, olası bir sodyum siyanür sızıntısının temizlenmesi için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını söyledi ve sızıntının boyutuna göre denizin tamamen temizlenmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi.

Sodyum siyanür sızıntısının olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi açıklanmazken yakıt sızıntıları uzmanı Alex Lukyanov, sızıntının bedenin 'çok ağır' olabileceğini belirtti.

Reading Üniversitesi'nde görev yapan Lukyanov; sızıntının boyutunun hava koşullarına, denizdeki akıntılara, rüzgarın şiddettine ve petrolün türüne bağlı olacağını söyledi.

Lukyanov, sızan yakıtın 'suda yavaş parçalanan kalıcılığı yüksek bir petrol türü' olduğunu belirtti ve 'Çevresel bedeli ağır olabilir' uyarısında bulundu.

Haklarında çeşitli iddialar gündeme gelen Solong kargo gemisinin sahibi Alman nakliye şirketi Ernst Russ açıklamalarda bulundu.

Haklarında çeşitli iddialar gündeme gelen Solong kargo gemisinin sahibi Alman nakliye şirketi Ernst Russ açıklamalarda bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada,'Gemide sodyum siyanür yüklü konteyner olmadığını doğrulayabiliyoruz. Gemide, daha önce tehlikeli kimyasal taşıyan dört boş konteyner var. Bu konteynerler izlenmeye devam edecek' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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